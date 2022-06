Forsvarerne vil føre fetteren til Birgitte Tengs som vitne

Dersom saken mot 51-åringen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs kommer opp for retten, vil forsvarerne kalle inn Tengs' fetter som vitne.

Ifølge Stavanger Aftenblad vil politiet om få uker sende sin innstilling i saken til Rogaland statsadvokatembete. Hvis det blir tatt ut tiltale, kommer saken opp for retten i slutten av oktober.

Skjer det, vil forsvarerne til 51-åringen be om at fetteren føres som vitne. Det bekrefter advokat Stian Bråstein overfor Aftenbladet.

– Vi er opptatt av at retten skal ha hele historien. Slik vi ser det, er det umulig å ha et klart og fullstendig bilde av denne saken uten å kjenne i detalj den etterforskningen som ble gjort de første månedene etter at drapet skjedde, sier Bråstein.

– Ser ikke behovet

Advokat Arvid Sjødin har bistått fetteren i mange år. Han sier han har forståelse for at forsvarerne ønsker å føre fetteren som vitne.

– Men verken jeg eller min klient ser behovet for at han skal møte i retten. Det vil være nok å lese opp fra avhørene hans, sier Sjødin.

Fetteren til Birgitte Tengs ble i 1997 dømt i tingretten for å ha drept den 17 år gamle jenta to år tidligere. Året etter ble han frikjent i lagmannsretten.