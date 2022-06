Brudd mellom Mayoo Indiran og kjæresten

Paret sto stormforelsket frem i TV 2 i oktober i fjor. Nå har Therese Sivertsen lagt ut en story på sin instagramkonto, der det går frem at det er slutt. Mayoo har repostet den sorgtunge meldingen uten å føye til mer på sin Instagram.

Før innspillingen til Kompani Lauritzen i fjor, kunne Mayoo avsløre at han hadde en kjæreste som ventet på ham hjemme. Men hvem kjæresten var, forble en hemmelighet litt til.

STO FREM: Mayoo Indiran og Therese Sivertsen under finalefesten for Kompani Lauritzen Foto: Terje Pedersen

Therese Siversen og Mayoo Indiran åpnet opp om forholdet i God kveld Norge:

– Vi møttes via en felles venninne som jeg ble kjent med på trening. Så ble jeg kjent med Therese gjennom henne, og så begynte vi å henge mer og mer sammen, sier Indiran til God kveld Norge.

Her er det Therese Sivertsen ville fortelle til følgerne sine om slutten på et forhold som gnistret tidligere i år. Foto: Skjermdump

Melding på svart-hvitt-fotografi

Det var Therese Sivertsen som la ut nyheten i sin instagramhistorie mandag kveld klokken ti:



Hun postet et svart-hvitt-foto av Terese og Mayoo som omfavner hverandre foran et speil mens hun fotograferer. De ser begge alvorlige og triste ut, men ikke sinte. På bildet har hun limt teksten:

«Jeg og Mayoo har gått fra hverandre. Det er vondt. Veldig vondt. Og jeg setter pris på at jeg får sørge i fred, vær så snill.»

Mayoo har sitert den samme posten i sin historie. Han har foreløpig ikke kommentert den selv.

Ble sammen etter sjarmoffensiv

Det som Terese sørger over nå, begynte i mai i fjor med en ordentlig sjarmoffensiv fra Indiran.

– Han inviterte til dater, kom med roser på døra og på jobben min en dag jeg var litt langt nede, fortalte Sivertsen da forholdet ble offentlig.

Indiran kan bekrefte at han har flere romantiske sider som har kommet frem etter at han møtte Therese.

Mayoo Indiran repostet storyen og meldingen til Therese Sivertsen på Instagram. Foto: Skjermdump

– Hun hadde bursdag rett før jeg skulle på innspilling til «Kompani». Da overrasket jeg henne i leiligheten, jeg hadde samlet mange venner der til fest. Jeg føler jeg har blitt litt mer kreativ i dette forholdet, sier Indiran.

Samboere

Indiran og Sivertsen var allerede samboere da de sto frem med forholdet, etter at han flyttet inn i hennes leilighet på Grefsen i Oslo.

Selv hadde han egentlig tenkt å være singel en stund, men med Sivertsen var det så full klaff at de planene gikk i vasken.

– Det som er så merkelig, er at jeg kjenner på den 16-årsforelskelsen igjen. Jeg har endelig møtt en som forstår seg på meg. Hun eier ikke sjalusi noe jeg syns er utrolig viktig, hun er reflektert og smart, og vi snakker samme språk når det kommer til det å slappe av, sa Indiran i oktober.

Engasjert i kjærestens helse

I mars i år valgte Mayoo å ha en facebookinnsamling til Endometrioseforeningen på bursdagen sin. Sykdommen visste han ikke om før han ble sammen med Therese.

– Nå har jeg vært vitne til hvor sykt det kan være å ha denne diagnosen. Jeg har vært nærmeste pårørende til kjæresten min det siste halve året, og jeg synes det er så kjipt, forteller Indiran.

– Jeg håper dette kan bidra til å rette mer fokus på det, sånn at det ikke tar så lang tid for kvinner å finne ut av at de har denne sykdommen, Fortalte han videre.

På Facebook har Mayoo Indiran nå samlet inn 5700 kroner til Endometrioseforeningen, som forsker på sykdommen som rammer rundt 10 prosent av den kvinnelige befolkningen.

Avsluttet med klemmebilde

Han har repostet instagramhistorien til Therese, med det som ser ut som en alvorlig, trist og vennskapelig klem.