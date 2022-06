Fotballryktene: – Eriksen har avslått Manchester United

The Guardian skriver at Christian Eriksen har takket nei til en overgang til Manchester United. Dansken foretrekker å bli værende i Brentford eller å returnere til Tottenham, skriver avisen.

Hareide og Eriksen hyllet i Parken

Ifølge italienske Calcio Mercato ønsker Liverpool å signere Inter-profil Nicolo Barella. Jürgen Klopp skal være villig til å inkludere Naby Keita som en del av en bytteavtale for italieneren, som er verdsatt til 900 millioner kroner.

Arsenal skal være «veldig nære» til å fullføre en avtale med Leeds United om Raphinha (25), ettersom Barcelonas økonomiske begrensinger fortsetter å stoppe sommerens spillerjakt. Det melder Express.

Ifølge Goal ønsker ikke Raphinha å vente på La Liga-gigantene og Arsenal skal være villig til å gå med på Leeds krav om 500 millioner kroner for vingen. Overgangen kan skje allerede denne uken.

Tottenham Hotspurs er «mest villig» til å signere Everton-spiss Richarlison (25), melder Express. Daily Mail skriver også at Chelsea har kastet seg inn i kampen om brasilianeren. Også Barcelona, Paris Saint-Germain og Real Madrid skal være interesserte.

Men, Everton skal ikke ha hastverk med å selge spissen, og ønsker å selge 25-åringen for godt over 500 millioner kroner. Richarlison har selv sagt at han er klar for nye utfordringer, men prisen kan gjøre at han ikke blir solgt i sommer.

DYR: Evertons Richarlison har selv sagt han søker nye muligheter, men prisen for 25-åringen kan være for høy. Foto: JASON CAIRNDUFF

Chelsea ønsker å signere Manchester Citys Raheem Sterling i sommer, men signeringen vil avhenge av hva som skjer med Romelu Lukaku og Osumane Dembele. Sterling skal være klar for å flytte på seg for å få mer spilletid, men Chelsea venter på om Lukaku blir hentet til Inter før de starter eventuelle samtaler med de lyseblå, melder Daily Star. Også Barcelona, Real Madrid og Arsenal ønsker å hente 27-åringen.

Manchester United ønsket å signere Ajax-forsvarer Jurrien Timber (21), men den nederlenderen ble rådet til å ikke signere for klubben av landslagstrener og tidligere United-sjef Louis Van Gaal.

Klubben ønsker derfor å signere lagkamerat Lisandro Martinez (24) istedenfor, men også Arsenal skal være med i kampen og 24-åringens signatur, melder Mirror.

Paris Saint-Germain har lagt inn et nytt bud på Inter-forsvarer Milan Škriniar etter at det første budet ble avvist, melder overgangsguru Fabrizio Romano.

Det nye budet skal være på 60 millioner euro pluss diverse klausuler for 27-åringen.