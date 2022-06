Ryan Giggs er ferdig som Wales-sjef

Wales bekrefter mandag kveld i sine kanaler at Wales-trener Ryan Giggs er ferdig som landslagssjef.

– Fotballforbundet i Wales er takknemlig for Ryan Giggs og hans periode som manager for Wales herrelandslag og setter pris på avgjørelsen han har tatt, som er til det beste for walisisk fotball, skriver forbundet på sin hjemmeside.

Giggs (48) tok over rollen som Wales-trener i 2018, men har vært suspendert som landslagstrener siden november 2020. I Giggs fravær har Robert Page ledet laget til deres første VM på 64 år.

Giggs er anklaget for å ha påført sin tidligere kjæreste fysisk skade.

Han må stille i retten i august etter å ha blitt tiltalt for å ha kontrollert og slått hans daværende kjæreste Kate Greville, mellom august 2017 og november 2020.

Den tidligere Manchester-stjernen er også tiltalt for å ha overfalt og forårsaket kroppsskade på ekskjæresten og hennes yngre søster i hans hjem i 2020, melder Sky Sports og BBC.

Giggs har benektet anklagene, og har ikke erkjent seg skyldig.

Saken skulle bli behandlet i januar i år, men har blitt utsatt til 8.august på grunn av koronasituasjonen. Rettsaken skal foregå i Manchester Crown Court.

Ifølge The Atletic sier Giggs dette i en uttalelse mandag:

«Etter mye overveielse trekker jeg meg fra stillingen min som manager for Wales herrelandslag med umiddelbar virkning. Det har vært en ære og et privilegium å styre landet mitt, men det er bare riktig at Wales, FAW, trenerteamet og spillerne forbereder seg til turneringen med sikkerhet, avklaring og uten spekulasjoner rundt stillingen til hovedtreneren deres».