Slik endret han alt: – F*ck it!

19-åringen er halvveis inne i sitt første halvår som Formel 2-fører.

Etter å ha vunnet fjorårets Formel 3-mesterskap overlegent var forventningene store til hva Hauger kunne utrette på nivået over, men starten ble tråere enn hva han hadde håpet på.

– Etter en slik sesong i Formel 3 vil man jo fortsette å kjempe i toppen, men å komme inn som «rookie» er ikke alltid like lett, sier Hauger til TV 2.

Flere uheldige episoder i de innledende rundene var tunge å svelge. Spesielt ettersom han følte han hadde farten til å kjempe i toppen inne.

Én hendelse stikker seg ut. Andre runde i Jeddah, i slutten av mars.

SJELDENT PUSTEROM: Etter jubelscenene i Baku har Hauger fått tid til å reflektere over hans første halvår i Formel 2. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

«Karrierer blir ødelagt av slikt tull»

Hauger startet i pole position og hadde alle muligheter til å stikke av med både seieren og sine første Formel 2-poeng i sprintløpet. Det gjorde han ikke.

Som eneste fører kjørte nordmannen gjennom pit-lane etter kommunikasjonskaos mellom teamet hans og løpsledelsen. Det kostet ham elleve plasseringer på få sekunder.

– Karrierer blir ødelagt av slikt tull, sa Hauger etter farsen.

– Det var veldig surt å bli robbet for den seieren, sier han i dag.

Selv om det fortsatt stikker, er han likefult i et helt annet lynne nå.

13. plassen under hovedløpet i Barcelona 22. mai ble bunnpunktet i en tung sesonginnledning.

Så snudde alt. Uken etter, på den legendariske gatebanen i Monaco, slo han kraftig tilbake.

Hauger ble faktisk historisk: Aldri før hadde en nordmann vunnet et løp på den myteomspunnende banen i fyrstedømmet.

Gjennombruddet var et faktum.

Det radikale grepet

Nå avslører Hauger hvordan han endret mentaliteten drastisk inn mot jubelhelgen ved den franske rivieraen.

– Jeg graver alltid dypt for å finne løsningene på det som skjer, men det ender ofte med at jeg graver meg ned. Inn mot helgen i Monaco gikk jeg i større grad inn med et mindsett om at jeg måtte ta ett steg tilbake. Det var det som endret seg. Jeg skulle verken overtenke eller overgjøre noe, men heller kjøre mer på instinkt, sier Hauger.

ANLAYSE: Dennis Hauger beskrives som ekstremt grundig i analysearbeidet. Nå innrømmer han at det har kunnet bli for mye. Foto: Dutch Photo Agency / Red Bull Content Pool

Han hadde aldri kjørt på gatebane før løpet i Monaco, som er kjent for å være en av racingsportens mest krevende traséer. «Ingen» levnet ham noen sjanser, men allerede på første trening satte han imponerende rundetider.

– Overrasket du deg selv?

– Jeg har alltid hatt lyst til å kjøre i Monaco, og det var en bane jeg gledet meg til å kjøre. Men jeg hadde aldri trodd det skulle ende med seier. Jeg koste meg bare. Det å bare si «fuck it» og kjøre på litt tror jeg hjalp mye.

– Du måtte gi litt mer faen?

– Ja, egentlig!

CHEESE! Hauger og manager Harald Huysman kan endelig smile igjen etter to magiske løpshelger. Nå venter den legendariske Silverstone-banen i Storbrittania. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

– Ikke der vi vil være

Helgen etter satte han en ny milepæl. I Baku tok han sin første seier i et hovedløp.

Men Hauger er langt fra fornøyd ennå.

– Jeg føler det er enda mer i både meg og bilen som jeg ennå ikke har fått vist. Ja, vi har tatt steg, men vi er ikke der vi vil være ennå.

Seieren i Baku ga ham et voldsomt byks i sammendraget. Med sine 55 poeng ligger Hauger på 5.-plass.

– Når jeg får alt til å klikke, kommer jeg til å være helt der oppe.

Aurskog-gutten har vært en del av Red Bulls talentprogram siden han var 14 år.

Nå letter han på sløret om nye samtaler med Helmut Marko, som ved siden av teamsjef Christian Horner er den mektigste i Red Bull-systemet – og en av de mest avgjørende personene for nordmannens framtid i racingsirkuset.

MEKTIG: Helmut Marko (t.h) i samtale med regjerende verdensmester Max Verstappen. Marko har fulgt Haugers utvikling tett i en årrekke og er en nøkkelperson om nordmannen skal nå Formel 1-drømmen. Foto: XPB

– Selv om starten ikke var så bra, så tror jeg de ser progresjonen. Det er det viktigste. Jeg hadde en liten prat med Helmut etter seieren i Baku. Sesongen er lang og jeg er nødt til å holde det gående, men det er kult å høre at de synes progresjonen min er god. Det er det som teller nå, sier Hauger.

Hauger deler svaret i to når han blir spurt om hva han ønsker å ha oppnådd når sesongen er over.

– Å fighte om mesterskapet er et mål. Men der har Drugovich (Fiip, journ.anm) en god poengledelse nå, så det er mange poeng å ta igjen. Det andre målet er å være den beste Red Bull-junioren. Det er det teamkompisen min (Jehan Daruvala, journ.anm) som er nå.

– Jeg setter meg ikke for store forhåpninger, og vil fokusere på å gjøre mitt beste hver helg. Men målet er definitivt å kjempe om seier mot slutten av sesongen, gjentar Hauger.