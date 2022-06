Åpner opp om tøff finaleopplevelse: – Kjipt når man ikke lykkes i det hele tatt

For da Barcelona og Lyon møttes i kokvarme Torino kvelden 21. mai, var det førstnevnte som kom til Juventus Stadium som storfavoritter, men det var Lyon som reiste derfra etter å ha blåst spanjolene av banen.

– Det er jo kjipt når man ikke lykkes i det hele tatt som som lag eller enkeltspiller for å hjelpe laget, sier Caroline Graham Hansen denne uken.

Det er første gang 26-åringen uttaler seg i mediene om det brutale tapet.

Verken hun eller lagvenninne Ingrid Syrstad Engen møtte pressen etter finaletapet, men Graham Hansen la ut en beklagelse til supporterne på sin Instagram-profil dagen etter finalen.

– Det er sånne ting man lærer av. Det er en del av idretten. Det er jo derfor man lever med den. Man har oppturer og man har nedturer, sier Barcelona-stjernen.

– I hvert fall én positiv ting å ta med seg

Mens Graham Hansen var en del av et vinnende Barcelona som knuste Chelsea i 2021-finalen, skulle Ingrid Syrstad Engen få oppleve sin første Champions League-finale med Barcelona.

Det endte som da hun var Wolfsburg-spiller i 2020-finalen med nok et tap for stormakten Lyon.

– Det var en tøff opplevelse, forteller hun en liten måned etter finaletapet.

Melhus-jenta forteller at hele Barcelona-laget hadde en god følelse inn i finalen med troen på at de hadde gode sjanser til å vinne.

– Så sitter vi alle igjen med at vi ikke var der vi burde være og det er en kjedelig følelse, sier 23-åringen, som var ubenyttet reserve i Torino.

– Det er såklart kjedelig å være på benken og ikke føle at du får bidratt ute på banen.

Mens det ble en tung aften for de to norske Barcelona-profilene, ble det en drømmekveld for Ada Hegerberg som både scoret og leverte målgivende i finalen.

– Det er i hvert fall én positiv ting å ta med seg; Å se at hun var i så bra form, sier Syrstad Engen og ler.

Ingrid Syrstad Engen får en trøstende klem av Ada Hegerberg etter Champions League-finalen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Det er ikke noen tvil om at hun er det og at hun har veldig mye å bidra med. Så er det viktig at vi alle er på topp. Det er ikke bare Ada det står på, men vi må spille hverandre gode.

Satt ut av spill med blodig tå: – Maks uflaks

For Graham Hansen var det ikke bare stoltheten som ble såret under Champions League-finalen i Torino.

I første omgang av oppgjøret fikk hun en kraftig stempling på den ene foten.

Graham Hansen forteller at hun trodde tåen var brukket, men det viste seg at det «bare» var et dypt kutt i foten som måtte sys etter kampen.

Noen dager etter Champione League-finalen delte Caroline Graham Hansen bilder av hvorfor hun ikke kunne spille hverken semifinalen eller finalen i den spanske cupen den påfølgende uken. Foto: instagram.com/graham95 Les mer Noen dager etter Champione League-finalen delte Caroline Graham Hansen bilder av hvorfor hun ikke kunne spille hverken semifinalen eller finalen i den spanske cupen den påfølgende uken. Les mer Noen dager etter Champione League-finalen delte Caroline Graham Hansen bilder av hvorfor hun ikke kunne spille hverken semifinalen eller finalen i den spanske cupen den påfølgende uken. Les mer

– Jeg tror jeg hadde maks uflaks. Det ble hverken hull i skoen eller sokken, men det ble hull i huden og jeg fikk et ganske dypt kutt. Da ble det noen sting og heldigvis er jeg helt fin nå, forteller hun.

Det ble en to ukers påtvunget fotballpause mens såret grodde, som gjorde at Tåsen-jenta ikke fikk spilt hverken semifinalen eller finalen i den spanske cupen for Barcelona, men nå er foten så god som ny og Norges visekaptein er klar for å lade opp til EM.