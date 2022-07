Brennhett leiemarked - frykter spesielt for en gruppe

Leiemarkedet i storbyene har ikke vært så presset på flere år. Nå frykter ekspertene for de mange studentene som trenger bolig til semesterstart.

Venninnene Kristine Steinkopf Bråthen og Emma Helena Overholdt skal studere i Oslo fra august, men står foreløpig uten et sted å bo i studiebyen.

Nå kjemper de, i likhet med mange studenter, for å få seg en leiebolig.

– Vi har sendt veldig mange henvendelser, men det er få man får svar fra, sier Overholdt.

– Man må være en av de første som tar kontakt når annonsen legges ut for å i det hele tatt ha sjanse til å komme på visning, sier Bråthen.

Må selge seg inn

25-åringene opplever at det er færre leiligheter på markedet, og dermed stor konkurranse mellom potensielle leietakere.

KOLLEKTIV: Venninnene er på visning i et kollektiv på Frogner. Men konkurransen mellom likesinnede er stor. Foto: Sigve Mejdal Bremer

– Man må absolutt selge seg inn. Vi sender mailer og forteller hvem vi er, at vi jobber ved siden av studiene, og at vi er rolige og ordentlige, sier Bråthen.

Utleiemegleren er en av flere aktører som studenter henvender seg til. Også de merker at det er et spesielt høyt trykk på leiemarkedet i år.

– På de fleste visninger har vi 30-40 innom, og på en dag kan vi få over 100 henvendelser på en leilighet. Så det er tøft nå, sier megler Martin Halstensen.

Meglerne har ikke mulighet til å komme igjennom alle henvendelsene.

Rekordhøy etterspørsel

Ifølge Finn.no har annonsene på leiemarkedet hatt et rekordhøyt besøkstall gjennom forsommeren.

Jørgen Hellestveit, leder Finn Eiendom Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Jørgen Hellestveit, leder for Finn eiendom, forteller at boligene også leies ut raskere enn før.

– Gjennomsnittstiden fra en bolig annonseres til leie på FINN til den blir utleid er nå nede i 10-12 dager, sier Hellestveit og legger til:

– Resultatet av dette er at leietakere får det vanskeligere med å finne seg en bolig i framtiden.

Dette er årsaken

Både Finn.no og Eiendom Norge forteller at det pressede markedet skyldes at det finnes færre leiligheter på markedet.

Akkurat nå ligger det 20 prosent færre leieboliger i hele landet på Finn.no, enn på samme tid i fjor.

- Årsaken er sammensatt, men kan i stor grad knyttes til pandemien, forteller administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

KREVENDE: Administrerende direktør i Eiendom Norge tror det blir krevende for studenter å finne en bolig til studiestart i år. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Under pandemien dro mange av studentene hjem til mor og far, og arbeidsinnvandrerne dro til hjemlandet. Nå er begge gruppene tilbake, men det er færre leiligheter på markedet.

Lauridsen forteller at mange valgte å selge utleieboligen sin under pandemien på grunn av usikkerhet.

– Da blir det stor kamp om de som er igjen, sier han.

Presser prisene

Når markedet blir mindre, og etterspørselen høyere - ja da går også prisene opp.

Leieprisene i storbyene, har ifølge Finn.no, økt med 10 prosent bare det siste året. Det er omtrent det dobbelte av den generelle prisstigningen.

For venninnene på boligjakt er det krevende at boligprisene nå blir enda høyere.

Venninnene Kristine Steinkopf Bråthen og Emma Helena Overholdt leter etter bolig for å leie i Oslo

– Vi får altfor lite studielån til å ha en leilighet i Oslo, sier Overholdt.

Begge to må jobbe ved siden av studiene.

– Det er helt nødvendig, uten den jobben hadde jeg ikke hatt råd i det hele tatt til å bo borte, sier Steinkopf Bråthen.

Frykter for studentene

Både administrerende direktør i Eiendom Norge og leder for Finn Eiendom frykter spesielt for studentene under tøffe markedstider.

– Vi regner med at det blir en enda hardere kamp om boligene blant studentene, og mange merker nok det allerede, sier Lauridsen i Eiendom Norge.

Situasjonen kan forverre seg når samordna opptak tildeler studieplasser i midten av juli.

– Og da vet vi at det blir stor etterspørsel og det vil bety et ytterligere prispress, sier Hellestveit.