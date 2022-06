Mark (53) mener han har «reddet» 66 barn fra å bli abortert

Mark Baumgartner bruker fritiden sin på å overtale kvinner til å ikke ta abort. Om kort tid kan en kjennelse i USAs Høyesterett ta over jobben hans.

Om kort tid venter kjennelsen fra Høyesterett, som offentligheten ble gjort kjent med i mai. I et lekket notat kom det frem at et flertall i landets konservative Høyesterett trolig vil reversere avgjørelsen fra 1973 - retten til selvbestemt abort i USA.

AKTIVISTER: Aktivister demonstrerer mot den mulige lovendringen, som vil gjøre det mulig for delstater i USA å forby retten til selvbestemt abort. Foto: Mandel Ngan/ AFP

I flere uker har demonstranter tatt til gatene for å demonstrere for retten til selvbestemt abort og flere av dommerne har blitt utsatt for trusler.

Spørsmålet om selvbestemt abort er svært betent, og den politiske splittelsen er stor.

For 53 år gamle Mark Baumgartner er det mulige vedtaket en etterlengtet seier.

– Vi er mer håpefulle nå enn vi noen gang har vært, sier Baumgartner til AP.

Da nyhetsbyrået Associated Press treffer ham i Sør-Carolina står han utenfor en av kvinneklinikkene til «Planned Parenthood» å venter.

53-åringen holder utkikk, mens to medlemmer av anti-abort organisasjonen, «A moment of Hope», stopper en kvinne som har dukket opp i innkjørselen.

Hun er i ferd med å ta et avgjørende valg.

Gruppens mål er å hindre henne og alle de andre som oppsøker hjelp i å gjøre det de kom dit for å gjøre - å ta abort.

DEMONSTRERER: En anti-abort demonstrant holder opp et skilt mot abort bak Mark Baumgartner. Baumgartner sier til AP at han ikke liker anti-abort demonstrantene, som viser frem slike skilt. Foto: David Goldman/ AP

Organisasjonen som 53-åringen har grunnlagt sier de forsøker å få kvinnene i tale. Gruppen hevder de tilbyr kvinnene støtte, dersom de skulle velge å ikke gjennomføre aborten likevel.

PROVOSERER: En anti-abort demonstrant holder opp et skilt utenfor en klinikk, som hjelper kvinner med å ta abort. Foto: David Goldman/ AP

22 delstater, blant dem Sør-Carolina, har allerede gjort det klart at de vil innføre et forbud mot abort, dersom lovendringen trer i kraft.

Disse delstatene vil forby abort 22 delstater har allerede utformet lovgivning som umiddelbart vil forby abort, dersom Roe mot Wade skulle bli opphevet i høyesterett. I tillegg er det ventet at ytterligere fire delstater vil følge etter, disse er uthevet i kursiv: Alabama

Arizona

Arkansas

Georgia

Florida

Idaho

Indiana

Iowa

Kentucky

Louisiana

Michigan

Mississippi

Missouri

Montana

Nebraska

Nord-Dakota

Ohio

Oklahoma

Sør-Carolina

Sør-Dakota

Tennessee

Texas

Utah

Vest-Virginia

Wisconsin

Wyoming Kilde: Washington Post, Guttmacher Institute

Over halvparten støtter retten til abort

Anti-abort organisasjoner utenfor kvinneklinikker er et velkjent fenomen i USA.

45 år gamle Allison Terracio, som jobber for kvinneklinikken i Sør-Carolina, mener gruppen manipulerer og forsøker å lure kvinnene de oppsøker.

– De som skal ta en abortpille eller gå gjennom en operasjon har allerede tenkt nøye gjennom hva de er i ferd med å gjøre. Det er ingenting Baumgartner og hans gjeng kan tilby som vil endre kvinnens forutsetninger, sier Terracio til AP.

STØTTESPILLER: Allison Terracio en leder i organisasjonen "Planned Parenthood" venter på å ta imot kvinnene, som kommer til klinikken i South Carolina for å ta abort. Foto: David Goldman/ AP

Organisasjonen mener selv de har «reddet» flere barn. De anslår at rundt 1600 kvinner oppsøkte klinikken i fjor, og at de skal ha overtalt 66 av dem til å la være å gjennomføre det de kom dit for å gjøre.

TRØST: En aktivist i gruppen mot abort snakker med og angivelig trøster en kvinne, som nylig har gjennomgått en abort. Foto: David Goldman/ AP

TV 2 har tidligere skrevet om leger som reiser landet rundt for å hjelpe sårbare kvinner med å ta abort. Historien om Shelly kan du lese her.

Seks av ti amerikanere mener abort burde være lovlig i de fleste tilfeller. I en undersøkelse gjennomført av Pew Research Center oppgir 61 prosent av voksne amerikanere at abort burde være lovlig i alle eller nesten alle tilfeller.

Mens den resterende prosentandelen mener abort burde være ulovlig i alle eller i nesten alle tilfeller. Ifølge forskningssenteret har disse holdningene vært relativt stabile de siste fem årene.

Lekket dokument

I mai publiserte den anerkjente avisen Politico, et lekket notat, hvor det kommer frem at et konservativt flertall i USAs Høyesterett vil fjerne retten til selvbestemt abort.

Høyesterett i USA har 6 til 3 konservativt flertall.

Den siste tiden har flere delstater innført strengere abortregler. I Oklahoma ble det nylig vedtatt en lov som forbyr abort med noen få unntak. Også i Texas har de strammet inn lovverket. Der er det kun lov å ta abort før første hjerteslag kan høres, noe som i praksis forbyr abort etter uke seks.

USAs visepresident Kamala Harris har kalt de siste lovendringene ekstreme og har omtalt dem som en skandale.