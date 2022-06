Her er det en kilometer kø inn til flyplassen

Bemanningsproblemer og streik gir store trafikkutfordringer ved flere europeiske flyplasser.

Schiphol i Amsterdam er en av Europas aller travleste flyplasser. Skal du innom her på reise, må du stålsette deg for kø etterfulgt av mer kø.

– Køen for å komme inn er på en kilometer, men det går fremover, sier musikkjournalist Asbjørn Slettemark til TV 2.

KANSELLERING OG KØ: Musikkjournalist Asbjørn Slettemark hadde uflaks med hjemreisen fra Belgia. Foto: Rune Blekken / TV 2

90 minutter i kø

Slettemark er mandag kveld på vei hjem fra metal-festival i Belgia. Flyplassen i Brussel er imidlertid stengt for utreise på grunn av landsomfattende streik, så flyvningen derfra ble kansellert.

Dermed havnet han i den kilometerlange Schiphol-køen.

Ifølge Slettemark tar det omtrent 90 minutter i kø bare for å komme seg inn på selve flyplassen mandag kveld.

Kø for å komme inn i avgangshallen på Schiphol: 90 minutter, ca én kilometer. Neste: security-køen. God sommer, Europa! pic.twitter.com/N7x7UFAy3K — Asbjorn1975 (@asbjorn1975) June 20, 2022

På telefon med TV 2 fra Amsterdam forteller han at han har gjort unna en time og 20 minutter i køen når han skimter neste kø foran seg; sikkerhetskontrollen.

«Det er veldig travelt i avgangshallen. Det er lange køer ved innsjekking, sikkerhet og passkontroll», heter det på Schiphol sine nettsider mandag.

De oppgir ikke hvor lang ventetiden er i sikkerhetskontrollen, men Slettemark regner med at han akkurat vil rekke flyet sitt.

– Folk har forberedt seg på kø

Til tross for at køene kan virke skremmende lange, forteller Slettemark om tålmodige reisende.

– Det er ekstremt lange køer, men ingen følelse av kaos. Folk har forberedt seg på kø. Det er nesten ingen sniking eller aggressiv stemning som det kan være på flyplasser når folk er stresset, sier Slettemark.

KØER: Schiphol flyplass har hatt store kapasitetsproblemer i det siste. Foto: Hilde Gran / TV 2

Mandag oppfordrer Schiphol sine reisende til å ikke komme til flyplassen mer enn fire timer før flyet går. Ifølge Slettemark får man ikke lov til å stille seg i køen før dette.

– Men det ser ut som det blir nok tid. Jeg blir nok stående til sammen omtrent tre timer i kø, sier Slettemark.

– Også har jeg lovet kona å kjøpe med belgisk sjokolade, så jeg må rekke det også.

Kom seg gjennom

Senere mandag kveld kan Slettemark melde at han er gjennom sikkerhetskontrollen, og at fasiten på tiden i kø ble to timer og fire minutter.

– Folk virket forberedt, lite stress og agg i køen. Minus til Schiphol for lite vanntilbud, skriver han på Twitter.