Flystreiken: NFO-lederen har mottatt drapstrusler

I løpet av de siste dagene har leder Jan Skogseth i Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) mottatt flere hat- og trusselmeldinger på e-post, Instagram og Facebook.

Han tar frem telefonen og ramser opp.

– Her har vi en som ber oss om å «råtne i helvete» og her er det noen som vil gi oss «blåveiser istedenfor lønnsoppgjør». Det er også verre meldinger enn det, forteller Skogseth.

– Er det snakk om drapstrusler?

– Ja, her har vi en som ikke ønsker at jeg skal eksistere. Det er klart at det er ubehagelig å motta slike trusler når man bruker et lovlig virkemiddel som streik når man er i en forhandlingssituasjon, forteller han alvorlig.

– Vil disse drapstruslene bli anmeldt?

– Vi tar en fortløpende vurdering på hvordan dette utvikler seg, sier Skogseth.

Han legger til at NFO også får mange positive tilbakemeldinger under streiken.

Samtidig har han full forståelse for at mange er skuffet over at noen får en lenge planlagt ferietur ødelagt på grunn av streik.

Står bomfast

– Ja, det har jeg. Nå er ikke hele sommeren ødelagt enda, det er fortsatt mulig å rette opp i dette ved en forhandlingsløsning. Vi føler jo veldig på dette selv også. Det er mange flyteknikere som også har ferieplaner, forteller lederen i NFO.

Det har vært noe hektiske dager med forhandlinger og press fra mange hold.

Bare på noen timer mandag morgen, kom det over 40 telefoner. Antallet mail-henvendelser har han ikke tallet på.

VENTING: Det kan bli mange og lange køer på norske flyplasser i sommer. Foto: Roy-Arne Salater/ Tv 2

Forhandlingene mellom NFO og NHO Luftfart er fastlåst.

– Man har jo opplevd at det ikke er noen reel forhandlingsvilje med motparten, og det er vanskelig, for vi ønsker å forhandle. Slik situasjonen er nå er det bomstopp, sier Skogseth.

Høye krav

Mange har reagert svært kritisk til flyteknikernes høye krav som skal være en lønnsøkning på 17 – 18 prosent.

– Det kommer jo helt an på hvordan man regner på det. I enkelte tilfeller kan nok dette være forhandlingsutspillet vårt, men vi er forhandlingsbare, forteller han hjemme i Bodø.

– Det snakkes om en økt timesats på opp mot 60 kroner?

– Det er på sin plass når man tenker på at den minste timelønnen for en flytekniker er på rundt 200 kroner. Vi mener at vi har et realistisk krav ut fra den situasjonen vi står i. Vi har personellproblemer i Norge, og et skrikende behov for flyteknikere, sier Skogseth.

– Resten av Norge har ikke fått et så høyt lønnsoppgjør som det dere krever. Hva tenker du om det?

– Vi har ikke fått noe resultat enda, og vi er i en forhandlingssituasjon. Det er en ekstrem situasjon når det gjelder tilbud- og etterspørsel av flyteknikere. Per i dag er dette ikke dekket opp, sier lederen.

KANSELLERINGER: Det forventes at mange fly vil bli tatt ut av rute når de får teknisk feil og blir satt på bakken. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Allerede mandag kveld varsler NFO at det kommer en opptrapping av streiken.

– Vi har varslet at det blir en opptrapping av streiken fra natt til lørdag. Man vil nok merke streiken dag for dag fremover. Man startet streikeuttaket natt til sist lørdag, og i dag ble den trappet opp igjen. Vedlikeholdet på flyene vil nå forfalle fra dag til dag, og da vil man også merke streiken ytterligere, sier Skogseth.

Han understreker at streiken ikke skal gå utover liv og helse.

Frustrasjonen til reiselystne nordmenn vil også øke fra dag til dag fremover.

– Hva vil du si til frustrerte nordmenn ?

– Alle må holde motet opp inntil videre, så får vi håpet at motparten er villig til å finne en løsning snart, sier Jan Skogseth, leder i Norsk Flytekniker Organisasjon.