Flystreiken trappes opp

Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tar ut 39 nye flyteknikere i streik fra fredag klokken 24, opplyser de mandag kveld.

– Minstelønnen er på 451.447. Vi krever en minstelønnsøkning på et minstelønnsnivå med en elektriker. Vi synes ikke dette er urimelig, sier leder Jan Skogseth i NFO til TV 2.

– NFO er svært skuffet over at NHO Luftfart ikke viser reell forhandlingsvilje og søker å drive fagforeningsknusing. Likeså at de feilinformer media om NFOs manglende forhandlingsvilje, sier Skogseth.

OPPTRAPPING: NFO-leder Jan Skogseth varsler opptrapping i streiken. Foto: Robin Jensen / TV 2

Brudd i forhandlingene

– Et lønnsløft er helt avgjørende for å beholde og rekruttere kvalifiserte teknikere. Du må ha fly, som kan fly, for å kunne drive kommersiell flytrafikk, sier Skogseth.

Brudd i meklingen mellom NFO og NHO Luftfart førte først til at ytterligere 75 flyteknikere ble tatt ut i streik mandag, etter at 31 flyteknikere ble tatt ut i streik natt til lørdag.

Nå har NFO altså bestemt seg for å ta ut ytterligere 39 flyteknikere i streik.

Ifølge NFO vil streikeuttaket påvirke alle norske lufthavner.

Skaper kanselleringer

Widerøe registrerte mandag sin første kansellering som følge av streiken, og Norwegian må kansellere flere nye utreiser som skulle gått fra Gardermoen tirsdag.

Streiken vil prege selskapene Norwegian, SAS og Widerøe, og ifølge lederen for NFO, er streikeuttakene nok så likt fordelt mellom de tre flyselskapene.

– Fordelingen av teknikere er relativt lik i de tre selskapene, men det er flest i Widerøe og lavest antall i Norwegian, skriver han i en e-post til TV 2 mandag formiddag