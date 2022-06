Hegerberg før årets EM: – Vi har høye forventninger

Ada Hegerberg mener at erfaringen årets EM-tropp har blir spesielt viktig under årets mesterskap.

Saken oppdateres!

Norges landslagskvinner er samlet for pre-camp før sommerens EM braker løs mot Nord-Irland 7.juli. Før det spiller de norske kvinnene kamp mot New Zealand på Ullevaal 25. juni, siste kamp på norsk jord før de setter kursen mot England.

– Veldig god følelse å være tilbake med gjengen i Norge. Vi har en god oppkjøring på Ullevaal nå. Det er første dag, så vi må bruke tiden godt slik at vi er "sharp" når vi setter beina i England.

Hegerberg mener landslagsspillerne har vokst siden europamesterskapet i 2017, et mesterskap som hun og Caroline Graham Hansen var frontfigurer for.

– Det som er annerledes er erfaring. Både for Caroline og min del. Vi har fått mer kjøtt på beina og tid ute i Europa. Vi har opplevd fotball på høyt nivå og vunnet på hver vår side. Det er viktig å ta med inn i denne gjengen.

Hun mener det norske landslaget har utviklet seg stort siden de tidligere mesterskapene.

– Vi har spillere som Maren (Mjelde) og Guro (Reiten) som har vært i Chelsea og fått inn vinnerkulturen der og vunnet FA-cupen. Jeg har vunnet Champions League med Lyon og Caroline har vunnet med Barcelona. Jeg tror det er viktig å få med sånn erfaring i troppen og legge lista. Jeg tror det er jenter her som har godt av det, som kan bli med på den bølgen og utvikle seg, sier Hegerberg.

Graham Hansen er enig med lagvenninnen.

– Jeg tror at vi er et bedre lag og Ada og jeg er bedre spillere. Vi har forventninger til oss selv og det er garantert forventninger rundt om oss som personer og oss som et lag, sier hun om årets mesterskap, og forteller at hun går til mesterskapet med lave forventninger.



– Jeg skal gå utpå der og kose meg og gjøre det jeg kan for at vi som lag skal spille bra. Det er bare å prøve å kose seg med fotballen. Det å få spille på de største scenene er bare utrolig gøy.

Hegerberg forteller at de skal bruke de neste dagene på å være 100 prosent klare for det som venter i mesterskapet.

– Jeg er veldig spent. Vi trenger litt tid til for å få en pekepinn på hvor vi står, men så er det bare å nyte det. Det er viktig med selvtillit, sier Hegerberg.

26-åringen forteller at de forventer å prestere godt.

– Vi har høye forventninger til oss selv. Vi gleder oss. Det er sånne øyeblikk vi har lyst å oppleve i lag.