Kraftig skogbrann: Dovrebanen stengt

Saken oppdateres!

Politiet er på stedet etter melding om røykutvikling langs Dovrebanen, tre til fem kilometer sør for Dombås.

Det brenner stedvis kraftig sør og nord for Dombås, opplyser Innlandet politidistrikt.

– Det kommer nok til å brenne et par timer der oppe, for det brenner i skog, kratt og gress akkurat nå, sier operasjonsleder Haagen Løvseth til TV 2.

Aktuelle brannressurser er på stedet eller på vei, men operasjonslederen sier det tar tid å få ressurser dit.

– Det er stedvis mye røyk i området. Ved behov bør vinduer og ventilasjon lukkes, skriver politiet på Twitter.

Bane Nor opplyser i en trafikkmelding at Dovrebanen er stengt ved Dombås og at reidende må regne med forsinkelser og innstillinger.

– Det er registrert brann i terrenget nord for Dombås. Vi kan ikke gjenoppta togtrafikken før brannvesenet sier OK, så det er uklart hvor store forsinkelser det vil være snakk om, opplyser pressevakt Dag Svinsås i Bane Nor til NTB.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 16.51.