Kristoff-nyheten hylles: – Det er rått

Alexander Kristoff blir sannsynligvis Uno-X-rytter fra 2023-sesongen. Etter det TV 2 erfarer er 34-åringen enig med det norske profflaget om en treårskontrakt.

Sportsdirektøren på et av verdens største sykkellag, Gabriel Rasch, har troen på at det vil løfte Uno-X til nye høyder.

– Det er rått. Jeg tror det er veldig bra for Uno-X å få med seg en sånn profil. Det vil åpne enda flere dører til enda større ritt. Samtidig har han sinnssykt mye å lære bort til de yngre på laget, sier «Gabba», og fortsetter:

– Det betyr mer for Uno-X i sin helhet at de går fra å være et hoppebrett for yngre og til en epoke hvor man ser at det ikke er så mange lag som det er bedre å være i for å utvikle seg. Det er mange som har gått til andre lag fra Uno-X som kunne ha utviklet seg enda bedre om de hadde blitt, og nå med Kristoff ser de at det er en fremtid mot Tour de France og WorldTouren.

INEOS-sjefen både tror og håper Kristoff kan levere på toppnivå i flere år til.

– Alex er fortsatt sulten og sinnssykt seriøs. Han er en av de mest hardtarbeidende jeg vet om.

– En kul nyhet

Uno-X-rytter Tobias Halland Johannessen hadde ikke fått med seg nyheten da TV 2 ringte.

– Jeg vet ikke om det stemmer, men han er en kul type, så det er en kul nyhet om det stemmer. Det viktigste er at hvis han kommer, så er han ikke ferdig som syklist og med å kjøre inn resultater som vi trenger. Det er enda en som kan gamet så er det kult hvis det stemmer.

– Hva har det å si for lagets sjanser om å få sykle Tour de France?

– De minsker ikke, svarer Halland Johannessen kontant.

– Med Kristoff på laget øker sjansene

Signeringen vil utvilsomt bli Uno-Xs største signering i deres seks år lange historie.

– Det er klart at Uno-x vil forsterke stallen, så det har vært diskutert en stund. Det høres spennende ut. Uno-X vil være med på det høyeste nivået, så da må de ha syklister på det nivået. Per dags dato er det et par av de, men det blir en klar forsterkning med Kristoff, og han ser at de er et veldig seriøst lag med et støtteapparat i verdensklasse, sier sportsjef i Norges sykkelforbund, Hans Falk.

Overgangen betyr at Kristoff går fra WorldTouren, øverste nivå, og ned til nivå to, hvor lag som Uno-X er avhengig av invitasjoner til de aller største rittene.

– Det er klart det blir en forsterkning og ytterligere et steg mot å få kjøre de aller største rittene. Om de ikke blir et World Tour-lag har de muligheten til å få wildcard. Med Kristoff på laget øker sjansene på å få det, sier Falk.