Her risikerer du kjempebot for å tisse på stranda

Spanske lokalmyndigheter har tatt grep for å hindre at badelystne turister later vannet i sjøen.

Ifølge Daily Mail har myndighetene i byen Vigo, som ligger i regionen Galicia nordvest i Spania, besluttet at urinering i sjøen eller på stranda vil kunne gi en saftig bot.

Summen du kan bli dømt til å betale tilsvarer omkring 7800 norske kroner.

Installerer doer

Byrådet mener urinering i havet går under offentlig urinering, og dermed er en overtredelse av hygiene- og sanitærforskriftene.

Hvordan myndighetene ser for seg å håndheve reglene er imidlertid usikkert.

FOLKSOMT: Stranden Samil er Vigos største, og svært folksom. Foto: Miguel Riopa / AFP / NTB

For at turistene ikke skal fristes til å ta toalettbesøket i sjøen, planlegger myndighetene å installere offentlige doer på strendene under høysesongen.

Ulovlig med bikini

Det er ikke bare «hav-tissing» de lokale myndighetene ønsker å få bukt med. Det varsles også bøter om du tar turen fra stranda til gatene uten å kle på deg.

Om du går i bikini eller bar overkropp i gatene, risikerer du også straff i form av en bot.

ULOVLIG: Går du lettkledd utenfor stranda i spanske Vigo, risikerer du bot. Foto: Joakim Nilsson / NTB

Det samme gjør du for forsøpling, bruk av egenbrakt grill på stranda, samt bruk av såpe i sjøen.

En vanlig taktikk for Sydenturister er å holde av en plass på stranda ved å legge ned håndkledet, mens man selv er et annet sted. Også dette kan nå slås hardere ned på.