Hun fikk massiv kritikk, men kaller Qatar-rollen en «no brainer»

Den danske fotballstjernen Nadia Nadim forsvarer at hun er ambassadør for årets Qatar-VM.

Den danske fotballspilleren Nadia Nadim (34) delte 1. april i år at hun er ambassadør for årets VM, som spilles i Qatar. Hun fikk mye kritikk for valget.

Flere andre profiler, deriblant David Beckham, har tilsvarende jobb.

VM i Qatar har fått mye kritikk på grunn forholdene til migrantarbeiderne i landet og synet på menneskerettigheter.

Mandag ettermiddag stilte Nadim opp for dansk presse under Danmarks landslagssamling. For første gang forklarer Nadim hvorfor hun har takket ja til å være ambassadør, en jobb hun får betalt for.

– Grunnen til at jeg sa ja til ambassadørskapet er egentlig ganske enkel. Jeg er født i regionen og vet hvordan forholdene er. Jeg vet hvordan kvinnene har det, men VM og fotball generelt er et kjempeverktøy og kan utgjøre en enorm forskjell, sier hun til danske TV 2, og fortsetter:

– Du kan utdanne folk og du kan endre folks meninger. Jeg føler at jeg også har gjort det med livet mitt.

Nadia Nadim er en av landslagets mest profilerte spillere, og har spilt nærmere 100 landskamper for Danmark. Nadim har vært en sentral spiller i klubber som PSG og Manchester City, men for tiden spiller hun i amerikanske Racing Louisville.

Hadde gjort det gratis

34-åringen sier at hun ikke er ambassadør for pengenes skyld.

– Jeg får penger for dette, men det er ikke så veldig mye. Jeg ville gjort det selv om jeg ikke hadde fått penger for det. Jeg betalte til og med for å reise dit.

– En, fordi jeg vet at jeg kommer til å gjøre en forskjell. To, fordi jeg elsker fotball. Jeg vil se kampene. Ganske enkelt, sier hun, og mener at valget var en «no brainer».

– Jeg hadde ikke gjort det

Kapteinen for det danske landslaget, Pernille Harder, har tidligere sagt at hun ikke ville gjort det samme om hun hadde fått tilbudet.

Men lagvenninnes valg vil ikke påvirke samarbeidet på landslaget, mener hun.

– Selv om Nadia er ambassadør for Qatar, har hun ingenting imot meg fordi jeg er homofil. Jeg hadde ikke gjort det, noe Nadia vet godt, sier Harder til danske TV 2 sport, etter at hun hørte Nadims uttalelse.

– Selv om vi har ulike holdninger og ulike tro på hva vi skal gjøre ut i fra våre verdier, kan vi fortsatt jobbe sammen, snakke sammen, le sammen og spille fotball sammen.

– Vil det skape konflikter?

– Jeg vet at det ikke blir det. Jeg tror mest at det er media som skal skape disse konfliktene. Vi har snakket om det, og hele teamet er enige om at Nadia er tilbake, sier Harder til TV 2 Sport, og mener at Nadim kan hjelpe Danmark å nå langt i EM.

VIL IKKE SKAPE KONLIKTER: Danmarks kaptein Pernille Harder ville ikke blitt ambassadør for Qatar-VM om hun hadde blitt spurt, men mener Nadims valg ikke vil skape konflikter innad i landslaget. Foto: Marco Bertorello

Da Ada Hegerberg under en pressekonferanse i april fikk spørsmål om hva hun tenkte om 34-åringens nye rolle, svarte hun enkelt:

– At det er like godt at jeg ikke uttaler meg om det.

– Kunne du gjort noe av det samme? fulgte NRKs reporter opp.

– Nei, absolutt ikke, svarte Hegerberg kontant.

Også kaptein Maren Mjelde ville ikke gjort det samme som dansken.

– Jeg tror ikke jeg skal kommentere så mye om det, men jeg kan si at det er et spesielt valg å gjøre det, sa Maren Mjelde til TV 2 da hun ble spurt om valget i april.