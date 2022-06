To til sykehus etter arbeidsulykke

To personer er sendt til sykehus med skader etter en arbeidsulykke.

Saken oppdateres!

To personer er sendt til sykehus etter en arbeidsulykke i Skien, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Ulykken har hendt i forbindelse med lossing av byggeelementer.

– Det er to menn i 40 og 60-årene. De er ansatt i en bedrift som jobbet på stedet, sier operasjonsleder Ottar Steinstø i Sør-Øst politidistrikt til TV 2.

Et element har falt over to personer. Begge er karakterisert som alvorlig skadet. De var bevisste da de ble sendt til sykehus, opplyser Sør-Øst politidistrikt.

Politiet jobber på stedet for å få avklart hendelsesforløpet

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 15.11.