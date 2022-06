Mona Berntsen om Bieber-avlysningene: – Krysser fingrene

Popstjernen Justin Bieber har måttet avlyse enda flere konsertdatoer.

Konsertgiganten AEG kunngjorde torsdag at alle Biebers show i juni og begynnelsen av juli, en del av hans Justice World Tour, er blitt utsatt på ubestemt tid. Det inkluderer opptredener i St. Louis, Milwaukee, Glendale og Los Angeles. Det melder blant annet CBS.

Avlysningene kommer som følge av at Bieber nylig avslørte at han er rammet av Ramsay Hunt syndrom, et syndrom som blant annet gjør at han er lammet i deler av ansiktet.

– Viktig at han får hvile

Norske Mena Berntsen er med i turné-teamet som en av Biebers dansere. Nå kommenterer hun for første gang situasjonen, som har gjort at hun nå i stedet er tilbake i Norge.

– Jeg har akkurat kommet hjem til Norge, til diverse annen jobb. For teamet blir pausen nå i sommer et par uker lengre, og det viktigste er at han får tid til å hvile og bli ordentlig frisk, sier hun til God kveld Norge.

Dette til tross virker Mona å være optimistisk med tanke på kommende konserter.

– Jeg krysser fingrene for ham, og jeg gleder meg til å fortsette på turnéen igjen snart, sier hun.

Åpnet opp om diagnose

I starten av juni tok Bieber selv til Instagram for å orientere om at han har fått påvist Ramsay Hunt syndrom, noe TV 2 først omtalte i Norge.

Først var det kun konserter i Toronto i starten av juni som ble rammet av dette. Siden er en rekke konserter utsatt på ubestemt tid.

– Jeg ville oppdatere dere på hva som har skjedd. Som dere sikkert kan se fra ansiktet mitt, har jeg dette syndromet kalt Ramsay Hunt syndrom. Det er fra et virus som angriper nerven i øret mitt og ansiktsnervene mine, sa 28-åringen.

Han fortalte videre at han ikke kan blunke på det ene øyet, ikke smile på den ene sida av ansiktet og at det ene neseboret ikke vil bevege seg.

– Så det er full lammelse på den ene sida av ansiktet mitt.

– Uendret

Av kunngjøringen torsdag går det fram at det fortsatt er noe usikkert hvorvidt konsertene som er satt opp i august vil gå som planlagt.

Bieber skal få god medisinsk behandling, og i uttalelsen fra AEG er det tydelig at han ser fram til å komme seg ut på veien for å opptre igjen.

– Han gleder seg til å opptre for fansen senere i sommer.

Justin Bieber skal etter planen stå på scenen i Trondheim den 7. august, under Trondheim Sommertid 2022.

God kveld Norge har vært i kontakt med arrangøren for konserten på Leangen, som sier at det per nå ikke er noe nytt å melde om konsertplanene i Trondheim.