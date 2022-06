Benjamin Baarli Silseth søker unge menn: – Har masse bra damer

GOD KVELD NORGE (TV 2): Psykolog Benjamin Baarli Silseth tror at for mange alternativer kan være et problem på dagens datingmarked.

«Gift ved første blikk» skal gjøre comeback på Disocvery, og denne gangen er det med Benjamin Baarli Silseth som psykolog og fagekspert. Men, kun noen måneder før innspillingen skal starte så mangler han noe essensielt.

– Vi har fått inn masse bra damer, som egentlig sitter og venter på sin perfekte match. Så vil jeg oppforde unge menn til å søke, sier Baarli Silseth.

Han sier at de har et bra team som jobber med å matche folk, men at det sitter lengre inne for menn å søke.

– Jeg tror menn og følelser er et tema som har vært vankskelig lenge, og det har vært en samfunnsforventning om at menn ikke skal dele så mye og være så følsomme, men det hører fortiden til. Så tror jeg at menn må tørre å si høyt at kjærlighet er noe vi vil ha, forklarer psykologen.

For mange alternativer

I fjor meldte NRK at det er rekordmange single i Norge. Baarli Silseth tror at alle sjekkeappene på dagens datingmarked er et tveegget sverd.

– Med Tinder og nettdating så har vi så utrolig mange alternativer, og det øker jo sannsynligheten for at man finner noen som er bra for deg. Samtidig så har du i bakhodet at det er så mange fisk i havet, så det er lett å hoppe videre til neste date, neste swipe, forteller Baarli Silseth.

Det er også forskning som viser at vi blir avhengig av å swipe.

– Kanskje det gjør det vanskeligere å forplikte seg også. Så hvis du er drittlei Tinder, bli med på «Gift ved første blikk», ler han.

Ikke juridisk bindende

Silseth Baarli forteller at programmet har fornyet seg en del fra forrige gang.

– Parene som vi har matchet flytter inn i et leilighetskompleks på Grunerløkka. Alle bor i et kollektiv. Så de skal bo sammen, men ha separate soverom, forklarer han.

Parene skal fortsatt gifte seg, men denne gangen er det ikke juridisk bindende.

– Men det skal fortsatt være bryllup, kake, kjole, familie, venner og fest.

– Forferdelig klissete

Benjamin Baali Silseth giftet seg i fjor med Niklas Silseth Baarli, og forteller at de i starten var som nyforelskede.

– Det var helt forferdelig klissete og vi gikk rundt på en rosa sky. Det varer noen måneder, og så stabiliserer det seg litt igjen.

– Nå er vi tilbake til den hverdagskjærligheten. Men det er noe spesielt med at jeg går med en ring på fingeren hele tiden, og jeg kan kalle Niklas for min mann. Det føles veldig voksent! ler han.