Det var Noah Landro (12) som døde i bilulykken i Øygarden

Det var 12 år gamle Noah Landro som døde etter at han ble påkjørt av en bil i Øygarden forrige uke.

Dette opplyser familiens bistandsadvokat May Britt Løvik.

I samråd med familien deler hun mandag navnet på gutten som døde i bilulykken i Øygarden.

– Det var Noah Landro som brått ble revet bort fra familie og venner. Familien vil takke alle hjelpeinstanser på ulykkesstedet for innsatsen, og for at familien fikk den tiden de trengte sammen med Noah på stedet, opplyser Løvik.

Det var tirsdag i forrige uke en gutt på 12 år ble påkjørt av en personbil på Torsvik i Øygarden.

– Det er med sorg, for hele lokalsamfunnet, at en gutt på 12 år er død som følge av påkjørselen, sa innsatsleder Ole Bjørn Sveen i Vest politidistrikt.

Alle nødetater rykket ut og det ble utført førstehjelp på stedet.

– Gutten ble behandlet av helsepersonell i 50 minutter. Det ble gjort alt vi kunne, men livet hans sto dessverre ikke til å redde.

Det var flere barn som var vitner til ulykken.

Ordfører i Øygarden kommune, Tom Georg Indrevik, sa at en slik hendelse naturlig nok preger ett lite lokalsamfunn, på alle mulige måter.

Sjåføren av personbilen har status som siktet og det ble gjort beslag av bilen til vedkommende.