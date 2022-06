KBK i krise: – Om Solskjær skulle ønske seg hit, er han alltid velkommen

– Vi har muligheten til å ta gull. Vi må være så tøffe i trynet at vi sier at i år er det mulig, sa KBK-trener Christian Michelsen i fjor høst.

Da lå hans Kristiansund BK på en tredjeplass i Eliteserien med 35 poeng, kun ett poeng bak daværende leder Molde og likt med Bodø/Glimt, etter 3-2-seieren på overtid mot Haugesund.

Nå ligger KBK sist i Eliteserien, med ett poeng på åtte kamper. Siden Michelsens utsagn i fjor høst har Kristiansund kun plukket tolv poeng på de 20 kampene som er spilt siden Haugesund-seieren.

– Med ett poeng så langt ut i sesongen ser jeg ikke hvordan de skal snu dette, sier TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah.

Michelsen innrømmer at følelsene tok overhånd da han snakket om gull, men mener også sitatet blir brukt mot ham litt for mye.

– Hele saken blir fremstilt feil. Du er en trener og er stolt over laget ditt etter å ha slått Haugesund på overtid. Man var med i et race med de aller største. Det ble bare sagt i nuet, det var ren eufori. Det er dritartig å være med i toppen, men vi på Nordmøre har alltid hatt føttene godt planta på bakken, svarer Michelsen til TV 2 .

– Solskjær er alltid velkommen

Denne sesongen har Ole Gunnar Solskjær vært å se på tribunen i Kristiansund. Byens store sønn er fortsatt ledig på markedet etter at han fikk sparken i Manchester United i november i fjor.

Michelsen er åpen for at Solskjær kan hjelpe KBK med å snu den dystre trenden.

– Om Solskjær skulle ønske seg hit, er han alltid velkommen. Det er uansett ikke en quick-fix den jobben her. Nå er det vi som er her som må stå i det. Vi kan selvsagt hente inspirasjon fra andre steder, men vi kan ikke ta snarveier, sier Michelsen til TV 2.

– Ser ikke hvordan KBK skal snu dette

Styreleder i KBK, Per Otto Dyb, sier imidlertid at et trenerbytte ikke er vurdert.

– Vi har full tillit til trenerteamet, sier Dyb til TV 2.

På spørsmål om Ole Gunnar Solskjær kunne vært aktuell i trenerstolen på Kristiansund Stadion, er Dyb klar:

– Solskjær har ikke vært noe tema.

KAMERATER: Ole Gunnar Solskjær og Christian Michelsen har et bra forhold. Her fotografert etter en kamp mellom Molde og Kristiansund i 2017. Foto: Anders Tøsse

TV 2s ekspert: Derfor er Solskjær usannsynlig

Amankwah mener imidlertid at Michelsens fremtid bør vurderes.

– Det kan tenkes, nå som Michelsen har vært i KBK så lenge, at syklusen kanskje er slutt. Det trenger ikke ha noe å gjøre med at han er en dårlig trener. Noen ganger tar ting bare slutt, og kanskje det nærmer seg slutten nå, sier Amankwah.

EKSPERT: TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah Foto: Eivind Senneset

Amankwah tviler imidlertid på at verdens mest kjente kristiansunder blir mannen som skal inn og snu skuten.

– Ole Gunnar Solskjær kan være en drømmesignering for Kristiansund. Det er jo byens store sønn, og et drømmescenario om han skulle ta over KBK. Men da må nok næringslivet i Kristiansund begynne å jobbe. Solskjær blir ikke billig for klubben.

Ekspert: - Dette er neste steg for Solskjær

Michelsen tror heller ikke at Solskjær har hastverk med å returnere til fotballmanesjen.

– Han har mer enn nok med å hvile seg. Han hadde en markant jobb, så nå tror jeg han nyter familielivet og pleier hodet litt. Jeg er veldig ydmyk for det presset han har vært gjennom i jobben hans, sier KBK-treneren.