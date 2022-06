Kan reinen venne seg til vindmøllene?

– Vi har vunnet - dere har tapt! Jeg vil si det så enkelt.

Reindriftseier Elise Holtan Pavall Årbogen (35) er selvsikker i én sak, nemlig den at sør-samene vant i Høyesterett. Men utover det er hun og andre reineiere på Fosen i Trøndelag svært usikre på hva som nå skjer.

Dommen vakte oppsikt

Få trodde det på forhånd, men Høyesterett banket det i bordet i oktober i fjor:

Sør-samene har vunnet saken. Vedtakene om konsesjon til Storheia og Roan vindkraftverk er ugyldige.

Straks begynte kampen om det påfølgende. Skulle vindturbinene rives?

BLANT DE STØRSTE I EUROPA: Storheia vindpark er blant de største i Europa, men er også tradisjonelt et vinterbeite for rein. Det fører til kollisjoner.. Foto: Frank Lervik/TV 2

Sør-samenes motpart, de som driver vindkraftverkene, vil prøve ut om reinen kan venne seg til å beite inne i anleggene. Og om reinen kan ledes til å beite andre steder enn på de tradisjonelle vinterbeite-rutene.

I et skriv til olje- og energidepartementet beskriver selskapene Fosen Vind DA og Roan Vind DA at dette nå bør utredes. Sammen med en rekke andre tiltak som bør prøves ut og forskes på, etter deres mening.

Mulig å venne reinen til vindmøller?

– Kan reinen faktisk vennes til å gå inne i vindkraftanleggene og beite? Vi ser jo bilder av enkeltdyr som står inne i vindparkene.

– At enkeltdyr befinner seg inne ved turbinene, ja, det skjer. Men kan vi drive reindrift med vindturbiner midt i vinterbeitet? Svaret er nei!

Elise Holtan Pavall Årbogen er ikke i tvil. De gigantiske anleggene som ble bygd midt inne i det tradisjonelle beitet forhindrer de fleste dyra fra å gå inn der, forteller hun. Og dermed forhindres også urfolket på Fosen fra å utøve sin kultur, slik Høyesterett omtaler det. Landets øverste rett støtter seg på konklusjonen om at «vinterbeiteområdene ved Storheia og Roan i praksis er tapt for reindriften».

Men vindkraftselskapene gir seg ikke med det.

De skriver «Det bør videre igangsettes forsøk som kan gi informasjon om mulig tilvenning, ev. i kombinasjon med avbøtende tiltak som gjeting og aktiv driving av flokken».

Videre mener de at det bør være aktuelt å gjete reinen inn mot vindkraftverkene, slik at beiteområdene rundt Roan vindkraftverk kan tas i bruk.

Forsøker seg på en ekstraomgang

Reineierne svarer at det gjennom tre rettsinstanser har blitt ført bevis for at dyra deres skyr anleggene. Og nå lurer de på om motparten forsøker seg på en ekstra-omgang.

– Dette oppfatter vi som forsøk på omkamp! Og at vindkraftselskapene verken har respekt for oss eller rettsstaten; Høyesterett har jo siste ord i vår rettsstat. mener Holtan Pavall Årbogen.

Høyesterett beskrev i sin dom at vindkraftutbyggingen vil ha en vesentlig negativ effekt på reineiernes mulighet til å utøve sin kultur.

UAKSEPTABEL OMKAMP: Advokat Andreas Brønner er en av reindriftseiernes advokat. Han mener at alt motparten nå vil ha utredet allerede er lagt fram for retten. Foto: Privat

– Jeg mener dette er forsøk på full omkamp, og totalt uakseptabelt, sier Andreas Brønner, en av advokatene for reindriftsnæringa. Han mener at alt eierne av vindkraftanleggene nå ønsker utredet allerede er besvart i de rettsinstansene man har vært gjennom.

– Denne saken er jo ferdig behandlet, og altså avgjort av landets høyeste domstol, som til og med kom med en enstemmig dom, sier Brønner.

I skrivet fra Fosen Vind/Roan Vind spørres det om reduserte reintall kan kompenseres ved etablering av andre kulturbærende aktiviteter.

ENKELTDYR I VINDPARKEN: Noen dyr våger seg inn mot vindturbinene, vedgår reineierne, men langt de fleste skyr anleggene. Høyesterett gir dem rett i at vinterbeitet i praksis er tapt. Foto: Frank Lervik/TV 2

– Kan du se for deg andre kulturbærende aktiviteter som bidrar til å opprettholde den sør-samiske kulturen på Fosen?

– Vel, det er jo reindrift jeg driver med, da, svarer Elise Holtan Årbogen.

Advokaten til den såkalte nordgruppen blant reindriftssamene, Jon A. Lange, sier han aldri har opplevd maken i sin advokatpraksis.

– Vindkraftselskapene prøver rett og slett å gå utenom Høyesterettsdommen.

Må oppdatere kunnskap

Brevet fra utbyggerne til departementet, ført i pennen av advokatfirmaet Hjort, understreker at kunnskapsgrunnlaget bør oppdateres. Fosen Vind /Roan Vind ønsker at for eksempel bruk av intensivert gjeting og stans av trafikk bør vurderes brukt, for å lede reinflokkene inn på beiteområder de i dag ikke bruker.

VIL HA SAMARBEID: Stig Tore Laugen, konserndirektør i TrønderEnergi, håper reineierne vil bidra mer til samarbeide framover. Foto: Heidi Venæs/TV 2

– Høyesterett har i sin dom ikke tatt stilling til hva som skal skje med vindparkene på Fosen. Vi forholder oss derfor til forvaltningsprosessen som nå pågår i Olje- og energidepartementet, skriver en av eierne, TrønderEnergi, i en e-post.

– Et oppdatert kunnskapsgrunnlag må på plass før nye vedtak kan fattes av departementet, og det er dette vi prøver å bidra til gjennom våre innspill, skriver Stig Tore Laugen, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnsansvar, TrønderEnergi.

Han beklager også at reindriften så langt ikke har ønsket å samarbeide mer med å innhente ytterligere kunnskap.

RETTIGHETENE KRENKET: Høyesterett kom til at vindkraftutbygging truer næringas eksistens. Her reineier Sissel Holtan, Fosen i Trøndelag. Foto: Kim Nygård /Adresseavisen

Reindriftsnæringa forstår ikke helt hvor de vil hen.

– Det finnes ikke beiteområder som er uutnyttet, svarer Holtan Årbogen.

Høyesterett i storkammer kom altså fram til at reindriftssamenes rettigheter er krenket, og at konsesjonene derfor er ugyldige. Men de konkluderte ikke hva som bør skje videre.

Til Adresseavisen sier Fosen Vind at de ikke har tenkt å ta ned vindturbiner.

Det er olje- og energidepartementet som til slutt skal bestemme veien videre for en av Europas største vindparker. Kraftverkene sto ferdige i 2019 og 2020.