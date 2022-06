Har du stusset over dette? Meteorologen har svaret

Strålende sol i det ene øyeblikket, øsende regn og hagl i det neste. I det siste har det for mange føltes som at man må ha med seg paraply på stranda.

Det har blitt en snakkis, dette ustabile været som gjør at man ikke helt vet om man trenger solbriller, paraply eller begge deler når man skal ut.

Meteorolog Mariann Aabrekk ved StormGeo er enig i at været er ekstremt ustabilt om dagen, og sier at det som skjer nå faktisk gir meteorologene en god del jobb.

– Det har vært veldig skiftende i det siste. Og selv om jeg tror flest vest- og nordlendinger har merket det, så har nok de på Sør- og Østlandet også opplevd at været skifter mer enn de er vant med.

– Stø kurs mot Skandinavia

Da TV 2 snakket med meteorologen fortalte hun at det var solskinn over hele landet, uten at hun kunne love at det varer lenge.

– Det er egentlig bare fint vær nå fordi det er mellomrom mellom lavtrykkene. Det blir tilskyende og regn fra kvelden flere steder.

Så hva er det egentlig som gjør at det er klin umulig å vite hva man får av vær et kvarter etter at man har gått ut døren? Meteorologen har svaret.

– Været er så av og på fordi lavtrykk på lavtrykk på lavtrykk går med stø kurs mot Skandinavia. Og mellom disse lavtrykkene er det lommer som gir litt pause fra lavtrykkene. Det er da det er opphold og pent vær.

Aabrekk forteller at lommene som regel er korte i utsatte områder. Videre sier hun at Sør- og Østlandet merker mindre til overgangen mellom lommer og lavtrykk. Noen andre tar det meste av støyten.

– Mye av nedbøren har falt ned på vestsiden av fjellet, så det blir ikke like vått på Sør- og Østlandet. Det gjør at det blir lengre perioder med opphold og litt varmere for dem, sola tar jo litt bedre tak der.

– Mindre detaljer å varsle

For meteorologene er det noe mer jobb å varsle været med så store forandringer på kort tid.

– Å varsle detaljene er lettere ved en mer stabil værsituasjon, da er det jo liksom mindre detaljer å varsle.

Meteorologen kan fortelle at jojo-været ser ut til å vedvare i alle fall resten av uka.

– Det er egentlig det samme som fortsetter hele uka. Det er en høytrykksrygg over store deler av Norge nå, men det er ikke bedre enn at en ny front er på vei inn tirsdag.

Likevel må man ikke vente lenge på neste værskifte.

– Grovt sett blir det en bedring i været igjen på onsdag, men det blir noe kortvarig. For på torsdag er det på vei inn et nytt lavtrykk, det kan også muligens komme onsdag kveld.

Men heller ikke etter dette må man vente lenge på neste vending.

– Det blir ny bedring på fredag, så man kan jo lure på hva som skjer på lørdag, sier meteorologen og humrer.

Hun oppsummerer den kommende uka som «av og på, av og på og av og på».

– Det er hele tiden nye lavtrykk som kommer inn, og så er det de lommene i mellom som gir mindre skyer og opphold.

For de som lurer på om hetebølgen i Europa vil berøre Norge, har meteorologen gode nyheter.

– Nei, det er ikke mye som tyder på det.

Faktisk opplyser hun at hetebølgen i Europa er på retur.

– Den ekstreme heten er heldigvis på retur fordi kaldere luft blander seg inn i luftmassene over Europa. Det er fortsatt varmt, for all del, men det varmeste var over i helgen som var.