Disse fem faktorene kan true ferien din

Etter to sommerferier på rad med Norgesferie på de aller fleste av oss, er det mange nordmenn som før årets sommer har pakket kofferten.

Og med stadig mindre fokus på korona, trodde de aller fleste at utenlandsferien overhodet ikke sto i fare.

Men i det siste har det oppstått flere utfordrende situasjoner som potensielt kan true ferien din.

UTENLANDSFERIE: I år er det mange nordmenn som endelig skal reise på utenlandsferie etter flere år med pandemi. Foto: Nardus Engelbrecht

1. Streik

I forrige uke gikk flyteknikerne ut i streik, og denne uken ble streiken trappet opp ytterligere. Avstanden mellom partene meldes å være svært stor, og en snarlig løsning virker ikke å ligge på trappene.

Dette er SAS-konflikten Kjernen i konflikten er opprettelsen av to bemanningsselskap. Da pandemien rammet, mistet rundt 560 piloter jobben. Samtidig ble datterselskapene SAS Link og SAS Connect opprettet.

Disse skal overta fly og fylles med nye piloter. SAS-pilotene sier selskapet forsøker å omgå sine forpliktelser til å hente de oppsagte pilotene tilbake igjen. SAS avviser dette, og mener selskapet forholder seg til alle inngåtte avtaler. Pilotene mener strukturen bryter med hele den skandinaviske arbeidsmarkedsmodellen. Forhandlingene mellom SAS Pilot Group – som er en sammenslutning av pilotforeningene i de tre landene – og SAS brøt sammen i slutten av mars. Kilde: NTB

– Jeg har aldri opplevd et så avvikende lønnskrav uten at motparten klarer å begrunne det. Det er helt uaktuelt å innfri den typen krav, sa Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart til TV 2 søndag.

Fra og med tirsdag kan også 160 flyarbeidere bli tatt ut i streik. Dette gjelder for eksempel stuere, sjåfører, rengjøringspersonell og personell knyttet til lasting.

For å gjøre streikekabalen komplett, har i tillegg over 800 SAS-piloter varslet at de vil gå ut i streik fra og med 29. juni, dersom de ikke blir enige med ledelsen.

STREIKEFARE: Fra 29. juni kan over 800 piloter gå ut i streik. Det kan få enorme konsekvenser for de reisende. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Vi håper at pilotforeningen ikke kommer til å streike, sier pressesjef i SAS Tonje Bjerve Sund til TV 2.

For det er liten tvil om at en potensiell SAS-streik vil få enorme konsekvenser.

Opp til 45.000 passasjerer om dagen kan bli rammet.

– Det kommer til å bli en stor frustrasjon hos kundene, og den langsiktige konsekvensen og tilliten til merkevaren kan få seg en alvorlig knekk. Det setter press på begge parter til å komme til en løsning, sier flyanalytiker i WinAir Hans Jørgen Elnæs.

2. Flyplasskaos

Før sommerferien for mange har startet for fullt, har det allerede oppstått fullstendig kaos på mange europeiske flyplasser.

Det er særlig Schipol i Amsterdam som har pekt seg ut som verstingen, men også på Arlanda i Stockholm og Heathrow har det blitt meldt om endeløse køer og kanselleringer.

KAOS: På Schipol flyplass i Amsterdam kryr det av mennesker. Foto: Hilde Gran / TV 2

Årsaken til kaoset er hovedsakelig mangelen på flyplasspersonell. For under pandemien valgte mange flyplasser å si opp personell. Det har dermed tatt tid å få folk tilbake i jobb igjen, særlig fordi sikkerhetsklareringen av slikt personell tar tid.

Norge har foreløpig sluppet unna et lignende kaos som våre europeiske naboer.

3. Hetebølge i Europa

Europa koker, bokstavelig talt. Med temperaturer over 40 grader er det mange storbyer som har fått kjenne på konsekvensene av den enorme varmen.

EKSTREMVARME: Det er nesten rekordhøye temperaturer i Bilbao i Spania. Foto: Vincent West / NTB

Lørdag ble det blant annet satt varmerekord for juni i den franske hovedstaden Paris.

Den ekstreme varmen kommer fra Nord-Afrika og startet i Spania og Portugal sist uke med temperaturer langt opp på 30-tallet. I Sevilla, sør i Spania, var temperaturen oppe i 42 grader, og rundet hele 43 grader i byen Andújar sør-øst i landet.

Folk blir bedt om å holde seg mest mulig unna direkte sollys utendørs. Sørge for at temperaturen ikke blir for høy innendørs, men det er ikke like enkelt når nattetemperaturen kryper over 26 grader enkelte steder.

NEDKJØLING: En mann kjøler seg ned under den rekordhøye varmebølgen i Paris. Foto: Stefano Rellandini / NTB

4. Passkrise

At det råder et passkaos i Norge har vært kjent lenge. Og har du ikke fått pass enda, kan ferien henge i en tynn tråd.

Norske myndigheter har varslet at ventetiden kan komme opp mot 10 uker på det verste. Og selv om det har blitt forsøkt å få til en avtale med europeiske land om at nordmenn kan reise med utgåtte pass, er det foreløpig ikke noe som har kommet på plass foreløpig.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt tvitret torsdag i forrige uke at de hadde inngått en avtale med Tyrkia som gjør at nordmenn som mangler pass, kan bruke nasjonalt ID-kort.

LANG VENTETID: Dersom man er uheldig, kan ventetiden på nytt pass bli opp mot ti uker. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Men denne ordningen er foreløpig ikke implementert fra tyrkisk side.

– Fra norsk side venter vi på bekreftelse fra Tyrkia om at de formelle prosessene der er gjennomført. Norske myndigheter vil deretter iverksette ordningen så raskt det er praktisk mulig, sier pressetalsperson i UD Siri Svendsen til VG, mandag.

5. Korona (ja, du leste riktig)

Selv om mange av oss trodde at vi var ferdige med korona for godt, opplever nå mange europeiske land at smitten øker igjen.

Selv om flere av de mest populære feriedestinasjonene har fjernet sine restriksjoner, kan likevel den nye BA.5-varianten sette kjepper i hjulene for ferien.



Assisterende helsedirektør Espen Nakstad tror varianten vil bli dominerende over hele Europa i sommer.

ØKENDE SMITTE: Koronasmitten øker nå i flere europeiske land. Foto: Erik Johansen / NTB

– Vi har dårlig oversikt over smitteomfanget i Norge og Europa nå, men vi ser på innleggelsestallene at smitten har tatt seg litt opp i juni, sier Nakstad til NTB.

Når ekspertene prøver å lære mer om den nye varianten, ser de spesielt til Portugal, der BA.5 nå står for mer enn 80 prosent av smittetilfellene.

Smittebølgen forklares med at den nye varianten har mutasjoner som gjør at den bedre unnslipper det forsvarsverket immunsystemet har bygget opp gjennom vaksinasjon og tidligere infeksjon, spesielt hvis det er lenge siden man vaksinerte seg eller ble smittet sist.