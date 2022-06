Hovlands plutselige motgang: – Aldri hatt det slik før

Kun en skuffende avslutning på storturneringen The Players i mars gjorde at golfstjernen fra Oslo ikke vant turneringen, og dermed ikke ble verdensener på daværende tidspunkt.

I forkant av The Players tok han topplasseringer i nesten hver turnering han stilte opp i. I etterkant har det gått langt tråere.

På tre måneder har han falt fra tredje- til åttendeplass på verdensrankingen.

Fakta: Hovlands resultater siden The Players Valspar Championship: 33.-plass World Golf Championship: 18.-plass Masters Tournament: 27.-plass Zurich Classic: 29.-plass PGA Championship: 41.-plass Charles Schwab Challenge: 21.-plass The Memorial: 51.-plass US Open: Misset cuten

– Han gikk inn til The Players og alle snakket om at vi kunne få en norsk verdensener. Hva har gått galt siden?, spør TV 2 golfekspertene Marius Thorp og Per Haugsrud.

– Det var ikke bare det at vi snakket om det, men vi hadde jo en verdensener med fem hull igjen å spille, sier Thorp, før han prøver å forklare hva som har snudd siden.

– Den enkle svaret er jo at han har spilt dårligere golf enn det han gjorde før.

– Spillet med driveren og jernene, som normalt sett er hans styrker, har vært svakere den siste tiden. Puttingen har vært bra, men nærspillet er fortsatt ikke godt nok til å redde ham på dårlige dager.

Haugsrud er samstemt med Thorp, men legger også til:

– Ferdighetene er der. Han er jo født med et smil om munnen, så kanskje er det noe som gnager, som vi ikke vet om og som vi heller aldri får vite om.

– Det er første gang

Med en 18.-plass som besteresultat siden The Players, er det ingen tvil om at den siste perioden har vært en skuffelse for den norske 24-åringen.

Den aller største skuffelsen kom i helgen som var: En bekmørk andrerunde i Major-turneringen US Open gjorde at han misset cuten.

Kort forklart: Golfens Major-turneringer Major-turneringene er de mest prestisjetunge golfturneringene med størst publikumsinteresse og mest pengepremier.

Det er fire årlige turneringer som betraktes som Major-turneringer: The Masters, US Open, The Open og PGA Championship.

Viktor Hovlands beste Major-resultat er en 12.-plass. Det klarte han både under US Open i 2019 og The Open i 2021.

Det er første gang i karrieren at Hovland mister cuten i en Major-turnering.

– At han skal gjøre ni bogeyer på elleve hull er jo helt surrete. Det skal ikke være mulig for en som er så god som han er, sier Haugsrud om den grusomme andrerunden som sendte Hovland ut av turneringen.

Golfekspert Thorp, som i likhet med Haugsrud har en fortid som profesjonell golfspiller, mener den norske verdensåtteren aldri har hatt det tøffere i sin tre år lange proffkarriere på PGA-touren.

– Resultatmessig har han aldri hatt en sånn periode før. I de tre første årene har det meste sett ganske enkelt ut for ham, men nå er det første gang hvor resultatene ikke er helt der han ønsker.

– Det er bare en måte å komme seg igjennom, og det er å være tålmodig. Han må må stå i det, fortsette å tro på seg selv og jobbe på samme måte. Det er svært lite som skal til. Jeg er ganske trygg på at han kommer seg ut av det.

TIDLIG EXIT: Etter en bekmørk andrerunde i årets US Open fredag forrige uke misset Hovland cuten. Foto: Julio Cortez

– Hvor mye tror du sitter i hodet og hvor mye går på ferdigheter?

– Det er absolutt mye som sitter i hodet. Det er veldig vanskelig mentalt når du føler at du jobber hardt, trener godt og visse deler av spillet sitter, men du får det ikke ut i konkurranse. Det er tøft mentalt, helt klart.

Har tatt seg «fri»

Etter smellen i US Open tok det ikke lang tid før Hovlands caddie, Shay Knight, gikk ut og bekreftet at det norske golfesset vil stå over neste turnering, Travelers Championship.

Dermed ser årets fjerde og siste major-turnering, The Open som starter 14. juli, ut til å bli Hovlands neste test på PGA-touren.

– Er det lurt å ta en måneds tid pause fra PGA-touren rett før en så stor turnering?, spør TV 2 golfekspert Thorp.

– Det er litt todelt. Man må jo bare stole på at han vet best hva som funker for ham selv.

Etter skuffelsen i US Open dro Hovland hjem til Norge. Han skal blant annet spille en veldedighetsturnering i Larvik 1. juli.

– Han skal vel også få brukt litt tid med venner og familie som han ser veldig sjelden. Det kan være sunt å sette ting litt til sides og få litt avstand. sier Thorp, og fortsetter:

– På sine første tre år som proff har han spilt veldig mye golf. Det handler om å finne en god balanse og kanskje få et sommeravbrekk. Det er ikke sikkert det er en så dum idé.