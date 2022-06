Hadia Tajik (Ap) unngår skattesmell etter Skattetatens gjenomgang

Saken oppdateres!

Skatteetaten bekrefter nå at 28 stortingspolitikere og 17 ansatte ved Statsministerens kontor får en skattesmell etter deres gjennomgang.

Arbeiderpartiets Hadia Tajik sier til TV 2 at hun ikke er en av dem.

«Skatteetaten har slått fast at min bruk av pendlerbolig i 2019 var helt i tråd med regelverket, og at jeg ikke må betale skatt av det.», skriver Tajik i en SMS til TV 2.

Gjennomgangen til Skatteetaten gjelder utelukkende perioden fra 1.januar 2017 til 30. desember 2020.

Kontrollen gjelder altså ikke andre skattemessige forhold eller andre tidsintervaller.

Det sendes varsel om endret arbeidsgiveravgift til institusjonene, mens det sendes direkte skattekrav til hver enkelt person.

– Like regler for alle

Skattekravene til enkeltpersonene vil ikke Skatteetaten kommentere.

– Dette er en skatte- og avgiftssak av stor samfunnsmessig betydning fordi den handler om landets lovgivende myndighet, våre folkevalgte og hvorvidt regler for skatt og avgift er blitt fulgt. Skatteetaten har derfor ment at det har vært riktig og viktig å gjennomføre kontroll, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark, og legger til:

– Reglene om skatt på pendlerbolig er like for alle og vårt ansvar er å likebehandle alle i samfunnet, og sørge for at skatte- og avgiftsforhold blir riktige. Det er i alles interesse.

Etterforskning pågår fortsatt

TV 2 har tidligere skrevet om at Eva Kristin Hansen er ferdig sjekket av Skattetaten for denne gitt perioden, uten at det innebar noen skattemessige endringer for henne.

Men parallelt med Skatteetatens gjennomgang har Riksrevisjonen satt i gangen en egen granskning, og politiet jobber fortsatt med sin etterforskning av hele komplekset.

Politiadvokat Kristin Ingeborg Rusdal sier til TV 2 mandag at pendlerboligkomplekset fortsatt er under etterforskning.

1,3 millioner kroner i ekstra avgift

Skatteetaten skriver i et forhåndsvarsel at Statsministerens kontor kan måtte etterbetale i overkant av 350.000 kroner i arbeidsgiveravgift.

Det skriver Statsministerens kontor i en pressemelding.

– Vi mottok forhåndsvarselet i dag. Vi skal nå bruke tiden til å sette oss grundig inn i forhåndsvarselet før vi melder tilbake til Skatteetaten innen fristen. Det er ikke naturlig for oss å kommentere enkeltelementer nå, sier kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved Statsministerens kontor.

Kravet til Statsministerens kontor gjelder statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere i perioden 2017–2020.

SMK har frist til 15. august 2022 med å gi sine innspill til forhåndsvarselet. Skatteetatens endelige vedtak i saken kommer senere, ifølge SMK.

Stortingets administrasjon har fått varsel fra Skatteetaten om at Stortinget må betale ekstra arbeidsgiveravgift på 1.351.759 kroner for de samme årene.