Dette sjødyret har aldri blitt observert i norske farvann

Havforsker ved Havforskningsinstituttet og blekksprutentusiast Gro van der Meeren er nærmest i ekstase over helgens funn.

– Jeg synes det er julaften og bursdag på en gang når vi får inn meldinger som denne.

Svært sjelden

Dumbo-blekkspruten ble i helgen observert i norske farvann for første gang.

Havforskeren forteller at det er sjeldent man får et glimt av det hun refererer til som «verdens søteste blekksprut».

BLEKKSPRUTENTUSIAST: Gro van der Meeren er havforsker ved Havforskningsinstituttet. Foto: Sorosh Sadat/TV 2

– Jeg vil si at det å vinne i lotto, det er ingenting i forhold til å finne en sånn en. Noen vinner i lotto hver uke – dette er første gang i Norge, sier hun og legger til:

– De er spredt over hele verden, men det er kanskje en fem, seks observasjoner av de i havet.

Blekkspruten har fått sitt navn fra den kjente Disney-elefanten Dumbo. Dette grunnet de store finnene, som blekkspruten bruker aktivt for å svømme med.

På 1250 meter dyp

Ettersom arten er svært sjeldent observert, er det også begrenset med kunnskap om blekkspruten forteller havforskeren.

– Bortsett fra en mega, er de fleste 20-30 cm, de er blasse i fargene, de har ikke blekk for det trenger de ikke fordi nedi der så er det dypt, mørkt og svart og de trenger ikke blekket for å forsvare seg, sier van der Meeren.

Hun forteller at de i kan befinne seg ned til 7000 meter under vann.

DUMBO-BLEKKSPRUT: Blekkspruten fanger mat ved hjelp av de åtte armene og suger byttet inn. Foto: DeepOcean/Normand Ocen

– De er glupske og spiser hva som helst de klarer å slå armene rundt. De har åtte armer og mellom armene har de en duk sånn at det blir som en paraply også havner de inn maten sin og spiser den med en gang.

Tilfeldig funn

Fartøyet Normand Ocean bruker undervannsdroner for å inspisere platformer. Denne gangen skulle de undersøke kjettinger og stigerør ved Aasta Hansteen plattformen utenfor Trøndelag.

Det var en ren tilfeldighet at de fikk dokumentert en Dumbo-blekksprut.

På 1250 meter under havet bet piloten seg merke i det spektakulære synet. Videoen ble etter det sendt til Havforskningsinstituttet.

– Vi synes det er utrolig gøy at de som har funnet den har brukt havforskningens dugnad for havet. At de har sendt inn bilder og film og fortalt oss om det. Dette er første gangen. Nå har de sett den og fortalt oss om det, og nå vet vi at den er her, sier Gro van der Meeren.

– Bingo

Gro van der Meeren mener arten mest sannsynlig har befunnet seg i norske farvann lenge, men at det er først nå vi har fått et glimt av den.

– At de skulle være her er ikke så overraskende. Vi har tre fire av disse artene som er kjent fra nord-øst-havet, sier hun og forteller:

– Han hører hjemme der – det er bare vi som ikke har peiling.

Hun mener at det er en stor fordel å få bekreftet at dumbo-blekkspruten er ankommet norske farvann.

– At den er filma i Norge – det er bingo. Det er helt fantastisk.

