Frigir navn på omkommet i trafikkulykke

Det var John Godtfred Helmikstøl (67) fra Rogaland som døde i ulykken på E39 ved Osestad i Lindesnes 15. juni.

To biler og en motorsykkel var involvert i ulykken. Helmikstøl var føreren av motorsykkelen og ble erklært død på stedet.

– Slik vi har fått det forklart har det vært et lite sammenstøt mellom motorsykkelen og et annet kjøretøy, som igjen har ført til at motorsykkelen har kommet over i den andre kjørebanen og frontkollidert med en møtende bil, sa operasjonsleder Linn Andresen til Fædrelandsvennen like etter ulykken.



Navnet til avdøde er frigitt i samråd med pårørende, opplyser politiet.