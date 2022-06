Kristiansand: Far (90) og sønn (61) funnet døde

To personer ble funnet døde i en bolig på Tinnheia i Kristiansand lørdag. Nå bekrefter politiet at det var far og sønn.

Lørdag fant politiet to døde personer etter å ha tatt seg inn på en privat adresse i Kristiansand.

Nå bekrefter politiet at det var far og sønn som ble funnet døde på adressen.

Det var VG som først omtalte saken.

Kvinnens tilstand uklar

Harald Hollerud, seksjonsleder for etterforskning ved Kristiansand politistasjon, bekrefter overfor TV 2 at det dreier seg om et eldre ektepar hvor mannen var 90 år og kvinnen 87. I tillegg ble det funnet en mann på 61 år.

– Det er far og sønn som var de avdøde, mens mor er innlagt på sykehus, sier til TV 2 mandag ettermiddag.

Kvinnens tilstand er fremdeles uklar.

– Politiet etterforsker fortsatt ikke saken som en straffesak, forklarer Hollerud.

Seksjonslederen bekrefter at begge de avdøde skal obduseres, noe han sier sannsynligvis vil skje i morgen tirsdag.

Varslet av bekymringsmelding

Det var klokken 16.02 lørdag ettermiddag at politiet meldte om at to personer i Agder ble funnet døde.

– Utgangspunktet var en bekymringsmelding fra en kollega. Da politiet kom til stedet fant vi to personer som var døde, samt en som var i live, sa operasjonsleder Hans Waage i Agder politidistrikt til TV 2 den gang.

Ingen av dem var kjent for politiet fra tidligere og politiet har foreløpig ingen mistanke om at det er begått noen straffbar handling.