Det blir ingen ny mekling for flyteknikerne mandag

Mandag trapper antall flyteknikere som tas ut i streik, merkbart opp. Ifølge Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tas 75 flyteknikere – altså en firedel av flyteknikerne organisert hos NFO – ut til streikeuttak.

Natt til lørdag ble 31 flyteknikere tatt ut i streik. På det tidspunktet var partene så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å fortsette meklingen, ifølge mekler Carl Petter Martinsen hos riksmekleren.

Ifølge NFO vil streikeuttaket påvirke alle norske lufthavner.

Likevel opplyser administrerende direktør i NHO Luftfart, Thorbjørn Lothe, at meklingen ikke gjenopptas mandag.

Videre forteller han at han ikke kan kommentere en pågående mekling.

Vil ramme alle norske flyplasser

Streiken vil prege selskapene Norwegian, SAS og Widerøe, og ifølge Jan Skogseth, leder for NFO, er streikeuttakene nok så likt fordelt mellom de tre flyselskapene.

– Fordelingen av teknikere er relativt lik i de tre selskapene, men det er flest i Widerøe og lavest antall i Norwegian, skriver han i en e-post til TV 2 mandag formiddag.

Ifølge Skogseth vil streikeuttaket i utgangspunktet ramme alle flyplasser i Norge.

– Det er jo vi som blir rammet

TV 2 har møtt flere som nå befinner seg på reisefot, og som nå frykter å få reisen sin kansellert som følge av streiken.

Remi Edvardsen og kona skal på utenlandsferie for første gang på tre år. Turen går fra Bodø via Oslo til Roma. Under innsjekkingen er de ikke helt trygge på om turen går helt knirkefritt frem til Italias hovedstad.

– Jeg har jo fulgt litt med, så jeg håper at vi kan snike oss av gårde før turen blir avlyst, sier Remi Edvardsen.

– Hva tenker du om det kaoset det kan bli i luftfarten fremover?

– Jeg syns det er litt rart ettersom luftfarten har ligget nede i tre år. Når trafikken tar seg opp, er det ikke heldig med streik. Da blir det jo enda verre, sier Edvardsen.

– Det sier at de ikke skal ramme tredjepart, men det er jo vi som blir rammet. Nå er det rett før det braker løs med sommeren, så dette var nok litt overraskende at det skulle bli så mye som dette her. Det hadde jeg ikke trodd, sier Edvardsen.

– Hva tenker du om kravet til Flyteknikerne?

– Hele flybransjen har slitt, så det høres jo litt mye ut. De får vel neppe noe kjempe sympati, men det en sak mellom flyteknikerne og arbeidsgiverne, sier Remi Edvardsen.