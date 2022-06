Plutselig lå Trond (62) på asfalten og gispet etter luft

En sen maidag i år var Trond Eriksen (62) som vanlig ute på motorsykkelen sin i nærområdet rundt Fredrikstad.

Plutselig lå han på bakken med brystkassa på en kantstein og gispet etter pusten.

– Jeg var på vei ut av en rundkjøring når jeg ble truffet bak på sykkelen av en bil. Så husker jeg ingen ting før jeg ligger og kaver, sier Eriksen til TV 2.

Ifølge Eriksen var bilen som traff ham på vei inn i rundkjøringen. Han har tidligere fortalt om ulykken til Fredriksstad Blad.

Husker lite

Flere personer kommer til for å hjelpe Eriksen, som selv husker lite av det som skjer videre.

– Det første jeg husker er at jeg ikke får puste. Noen ringer ambulanse, og jeg blir liggende helt til den kommer og henter meg, sier Eriksen.

Hjelmen blir fjernet fra hodet hans, men han husker ikke om han tok den av selv eller om noen andre gjorde det. Han roser hjelpen han fikk på stedet.

– De beroliget meg og stod der til ambulansen kom. Det kunne jo ha gått verre, så det er godt at det var folk der, sier han.

SAMMENSTØT: Trond Eriksen havnet i asfalten etter et sammenstøt med en bil. (Illustrasjonsfoto) Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

En uke på sykehus

På sykehuset får Eriksen høre omfanget ulykken har hatt på kroppen hans. Han har brukket flere ribbein og punktert en lunge.

– Det anbefales ikke. Jeg måtte være en uke på sykehuset, sier Eriksen, som flere uker etter ulykken fremdeles sliter med et komplisert ribbeinsbrudd.

Likevel har han sluppet unna den ekle hendelsen i relativt god behold, i motsetning til mange andre medtrafikanter på to hjul.

Senest mandag kveld omkom en mannlig MC-fører i 30-årene i Østfold. Han ble den tolvte motorsyklisten som mistet livet på norske veier så langt i år.

– Urovekkende å lese

Eriksen har kjørt motorsykkel i 30 år, men kan fortelle at dette er første gang han har vært involvert i en ulykke.

– Det er urovekkende å lese om alt som skjer for tiden, og jeg vet ikke hvorfor det skjer. Det har vært veldig mye fokus på sikkerhet i miljøet, sier han.

– Hvordan påvirker det miljøet?

– Selvfølgelig blir det snakket om det. Det er så rart, for i fjor var det vel et år som var ganske snilt, og så øker det igjen nå. Det virker som det går i bølger.

BERØRT: MC-miljøet blir påvirket av mengden alvorlige ulykke, ifølge Trond Eriksen. Foto: Heiko Junge / NTB

Den erfarne motorsyklisten mener enkelte kan falle for fristelsen ved å kjøre litt for fort, men at det er en generell oppfatning i miljøet at man er utsatt og bør være passiv i kjøringen.

– Uansett om en ulykke er din skyld eller ikke, så blir du den skadelidende.

Dyster statistikk

Ikke siden 2015 har tallet på dødsulykker med MC vært like høyt som så langt i år. Da omkom tolv personer i årets første halvår, så tallet kan fremdeles overskrides i 2022.

Også i trafikken generelt er dødstallene svært høye i årets første måneder.

– Jeg er redd vi kommer til å få et veldig trist år når det kommer til antall dødsulykker. Mange har mistet livet, og mange pårørende har mistet noen de er glad i.

Det sier kommunikasjonsrådgiver Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk til TV 2.

BEKYMRET: Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk frykter et trist ulykkesår på norske veier. Foto: Christoffer Andreassen / TV 2

– Alvorlig

Bård Vikestad er daglig leder i NMCU, en landsdekkende interesseorganisasjon for gatemotorsyklister.

Han forteller at alle alvorlige ulykker preger miljøet, men at de ikke ser grunn til å trykke på alarmknappen helt ennå.

OPPFORDRING: Bård Vikestad i NMCU oppfordrer motorsyklister til å friske opp med kurs før sesongen. Foto: NMCU

– Det er selvfølgelig alvorlig at vi har en økning i antall MC-ulykker. Samtidig må vi se sesongen under ett. I fjor hadde vi veldig få ulykker i starten av sesongen, og dessverre flere i slutten, sier Vikestad til TV 2.

Ifølge Vikestad er sikkerhetsfokuset i organisasjonen et kontinuerlig arbeid.

– Vi oppfordrer i starten av sesongen til at man deltar på kurs. Etter en lang vinter er det klart at man kan være litt rusten, så det er nyttig for både erfarne og uerfarne.

Mange motorsyklister

NMCU-lederen trekker også frem at det er svært mange motorsyklister på veiene nå, og mener det tross alt er få alvorlige ulykker i forhold til andelen motorsyklister.

– Men man ser på grupper i sosiale medier at det ses på med stort alvor, sier han.

Det viktigste risikoforebyggende arbeidet mener Vikestad ligger på veitrafikkmyndighetene.

Tilgivende sideterreng og underskinner på rekkverk trekker han frem som tiltak som vil kunne begrense risikoen for alvorlige ulykker.

TILTAK: NMCU-lederen er selv ivrig motorsyklist, og etterlyser bedre sikkerhet langs veiene. Foto: NMCU

Én gruppe mest utsatt

De tolv som har mistet livet i MC-ulykker i år, var alle menn. Dermed var de del av en svært utsatt gruppe trafikanter, ifølge Steen i Trygg Trafikk.

– Vi ser det er en del voksne menn som går igjen. «Førti-pluss»-gruppa har hatt den største økningen i hvor mange som mister livet i MC-ulykker, sier Steen.

Det gjelder også i trafikken generelt. Totalt har 46 menn mistet livet i trafikkulykker i år, mot ti kvinner. Første halvår i 2021 var tallet 23 menn og åtte kvinner.

Det er dermed tydelig at det er blant menn at økningen er mest radikal. Her er antall omkomne doblet.

UTSATT: Menn er desidert mest utsatt for å miste livet i trafikken, spesielt på motorsykkel. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Menn er mer eksponert fordi de kjører mer. Så kan man spekulere i om de også tar høyere risiko under kjøring. Kjører de fortere? Er de mindre opptatt av sikkerhetsutstyr? Er de mer uoppmerksomme, sier Steen, som understreker at det vil være vanskelig å skjære alle over én kam.

Utforkjøringer og møteulykker på topp

Steen understreker at Trygg Trafikk fremdeles ikke har full oversikt over detaljene i årets dødsulykker, og dermed heller ikke hva økningen i dødsfall kan skyldes.

– Statens vegvesen analyserer alle dødsulykker, men den jobben er ikke ferdig ennå. Det vi kan basere oss på er tidligere år og hvilke funn som er gjort der, sier Steen.

Utforkjøringer og møteulykker har for vane å toppe statistikken for de alvorligste ulykkene på MC.

– Fart har gjerne en betydning her. På MC trenger det ikke nødvendigvis å være raskere enn fartsgrensa, men for fort for deg som fører i akkurat den svingen, sier Steen.

OMKOM: En mannlig MC-fører i 60-årene omkom i en ulykke i Orkanger i slutten av mai. Foto: Frank Lervik / TV 2

– I år er kanskje flere ute på veiene enn de siste årene. Landet har åpnet igjen, kanskje for flere turister også, legger han til.

Rådet fra Trygg Trafikk

Sommermånedene er statistisk sett verstingene for alvorlige trafikkulykker. Til nordmenn på reisefot langs veiene i sommer, har Steen i Trygg Trafikk følgende råd:

– Ta det med ro og bruk den tiden det tar. Gjør reisen til en del av ferien, så det ikke blir et ekstra stressmoment. Å rekke neste ferje, mas i bilen eller kø betyr lite hvis du ikke kommer fram.

TRAFIKK: Selv om man nå kan reise til utlandet igjen, forventes stor trafikk på norske veier i sommer. Foto: Heiko Junge / NTB

Han understreker at trafikksikkerheten er et felles ansvar, som alle burde være interessert i å ta del i.