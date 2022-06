Syv av ti trippelvaksinerte vil ha fjerde dose – dette sier Nakstad om koronahøsten

Smitten stiger og Helsedirektoratet venter ny koronabølge etter sommeren. Det trenger likevel ikke bety at du må forberede deg på høstdager i vaksinekø.

VI husker det som om det var i går. Oppmelding til vaksinetime, oppmøte noen uker senere, en nål i armen, og ventetid på at vaksinen skulle virke.

Til høsten er det flere måneder siden mange nordmenn fikk sin tredje vaksinedose eller gjennomgikk sykdommen.

Mens beskyttelsen svinner, ser man en stigende smittetrend i mange europeiske land.

Er vi på vei inn i en ny høst med korona og vaksine? Eller blir det mer normalitet?

– Vi vet ikke hvor stor økningen blir utover sommeren fordi stadige virusendringer, tap av vaksineeffekt over tid og folks kontaktmønster påvirker dette, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Han tror det er mest sannsynlig at Norge får de største bølgene på senhøsten eller tidlig vinterstid, omtrent som med influensa.

FØLGER MED: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier myndighetene følger med på smittespredningen, men tror en eventuell høstvaksinering vil bli annerledes enn tidligere runder. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Slik kan vaksineringen bli

– Hvor sannsynlig er det at vi får en ny runde til høsten med landsdekkende vaksinering? Altså vaksinehaller, køståing og hele opplegget vi kjenner fra pandemien.

– Jeg tror vaksinasjon vil kunne gjennomføres raskere og mer effektivt enn vi husker det fra 2021, fordi kommunene nå har gode planer, erfaringer og tilgang på vaksiner som kan benyttes raskt, sier Nakstad.

Høstens vaksinering vil i tillegg skille seg fra forrige vaksinasjonsrunde på ett viktig punkt.

På nåværende tidspunkt er det nemlig ikke snakk om å vaksinere store befolkningsgrupper, slik som sist.

– Det blir kun én dose til nærmere definerte grupper, og derfor blir det en vaksinasjonsprosess som krever mindre ressurser, sier Nakstad.

LANG REKKE: De fleste husker vel køene utenfor gymsalene, svømmehallene og idrettsanleggene? Helsemyndighetene håper og tror man slipper dette igjen. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Kraftig signal

Det er i alle fall ingen tvil om at nordmenn har fått med seg smitteøkningen.

En fersk undersøkelse fra Norsk koronamonitor og Opinion viser at førti prosent av nordmenn tror antall koronatilfeller vil øke fremover.

Det er hele 18 prosentpoeng flere enn i mai.

– Selv om vi så et lite trendskifte allerede i mai, så er juni et kraftig signal om at nordmenn forventer mer koronasmitte fremover, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Dette ønsker tydeligvis mange å forberede seg på. Undersøkelsen viser også at hele syv av ti trippelvaksinerte nordmenn er klare til å motta fjerde vaksinedose hvis myndighetene tilbyr den.

– Det er et godt utgangspunkt, som vil bidra til å holde antallet alvorlige sykdomstilfeller nede når det etter hvert blir aktuelt å tilby nye oppfriskingsdoser. FHI vurderer fortløpende når en fjerde dose skal anbefales og hvem som skal få et slikt tilbud, sier Nakstad.

Undersøkelsen viser også at interessen for en såkalt boosterdose øker også med alderen.

SPRØYTE: Ifølge Norsk koronamonitor og Opinion sier 64 prosent av befolkningen at de har tillit til at Norge har et effektivt vaksineringstempo. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2

Håper å slippe tiltak

Nakstad har også merket at mange nordmenn har fått med seg smitteøkningen.

– Er det slik at det er lurt av nordmenn å tenke litt smittevern igjen, nå?

– Det kan være lurt å teste seg, i alle fall hvis man skal besøke spesielt utsatte personer. Vi ser også at mange fortsatt følger det gjeldende rådet om å holde seg hjemme når man er syk, og det er vi glade for, sier Nakstad, og følger opp:

– Bortsett fra det håper vi at det ikke skal bli behov for så veldig mange andre råd utover sommeren annet enn å sette seg inn i det som gjelder av råd og regler i land man planlegger å reise til.

Hvis man skal ut og reise, anbefaler Nakstad at nordmenn oppdaterer seg på gjeldende koronatiltak i hvert enkelt europeisk land (reopen.europa.eu).

I tillegg anbefaler han UDs reiseråd for hele verden (regjeringen.no) og reisesidene til helsenorge.