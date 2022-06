Disse detaljene kan potensielt redde ferien din

Frykter du at streike-faren kan ødelegge ferien din? Da kan kanskje dette være gode nyheter.

Om en drøy uke løper fristen i SAS-meklingen ut, og vi vil få svaret på om over 800 piloter går ut i streik.

En potensiell streik vil ramme titusenvis av kunder om dagen, og kan dermed få enorme konsekvenser for reisehungrige nordmenn, samt SAS som flyselskap.

TV 2 har mandag vært i kontakt med partene i streiken. De sitter i disse dager i Stockholm hvor det foregår en koordinert mekling mellom Norge, Sverige og Danmark.

– Meklingen er taushetsbelagt, så da får vi egentlig ikke sagt noe mer enn det, sier leder for SAS-pilotene i Norge Roger Klokset til TV 2.

Flere faktorer

Dersom streiken blir en realitet, er SAS sin første oppgave å se om det er mulig med alternative reiser for de som har booket billetter gjennom flyselskapet.

I en travel sommersesong, er det ikke nødvendigvis flust av ledige flyseter tilgjengelig.

Så hva er det egentlig som avgjør hvilke kunder som får tilbud om alternative reiser?

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs uttaler seg på generelt grunnlag, og sier hvert flyselskap har egne retningslinjer de følger.

– Det man ofte ser på er billettens pris, status på bonusprogram, reisende med funksjonsnedsettelse og familier som reiser sammen, sier han til TV 2.

Disse skjermes

Pressesjef i SAS Tonje Bjerve Sund opplyser at dersom en flyvning blir endret, så har man krav på å bli ombooket så raskt som mulig, booket om til et senere tidspunkt eller refusjon av billetten.

SKJERME: Pressesjef i SAS, Tonje Bjerve Sund, sier at det er enkelte grupper man prøver å skjerme ved eventuelle kanselleringer. Foto: SAS

– Det er normal praksis ved eventuelle trafikkforstyrrelser at man forsøker så langt det lar seg gjøre å skjerme for eksempel barnefamilier, de som trenger ekstra assistanse eller har videreforbindelser, sier pressesjefen til TV 2.

Ifølge Elnæs er det lite du som kunde kan gjøre for å påvirke dette valget.

– Det er flyselskapene som styrer dette, og man må nok avvente informasjonen man får fra selskapet om hvordan de disponerer, sier flyanalytikeren.

– Helt uvanlig

Dersom SAS ikke finner alternative ruter til sine passasjerer, er deres neste mulighet å refundere flybilletten.

Dermed kan det være at mange må se seg om etter reiser med andre flyselskap som Norwegian og Flyr. Men hvordan er egentlig muligheten for backup-reiser?

– Vi ser en overraskende stor andel av pakkereiser i juli som enda er ledig. Og at det fortsatt er ledig, så tett opp mot skoleferien er helt uvanlig, sier kommersiell direktør i Finn Reise Terje Berge.

PLAN B: Dersom streiken slår til, vil mange nordmenn være nødt til å se seg om etter en plan B. Det kan det fortsatt være gode muligheter for. Foto: Halvard Alvik / NTB

Prisene ligger også på mellom 3000-6000 kroner per pers for både flybilletter og hotell til populære reisemål som Tyrkia, Hellas og Spania.

– En av årsakene til dette er en trend, som vi ikke bare ser i Norge, men også i andre land. Nemlig at folk bestiller sent. Det er gjerne ikke oppskriften for å få det rimelig, men i år ser det faktisk ut som det har lønt seg, sier Berge.

Bookingtips

Kommunikasjonsdirektør Anita Svanes i Flyr sier til TV 2 at de over lengre tid har opplevd en sterk økning i salget inn mot sommeren, og flere av de mest populære feriedestinasjonen er i ferd med å bli utsolgt.

– Programmet for sommeren er i stor grad satt og er på tilnærmet full kapasitetsutnyttelse, så det er ingen planer om å sette opp ekstra flyvninger, sier Svanes.

Presseansvarlig i Norwegian Andreas Hjørnholm skriver i en e-post at etterspørselen på flyreiser i sommer er høy, og at flere av deres avganger til de mest kjente destinasjonene allerede er utsolgt.

– Det er dog fortsatt billetter å få til sommeren, og til en rimelig pris. Et godt tips er å booke en avgang midt i uken. Da kan man få veldig gode priser, skriver Hjørnholm.

– Påvirker fryktelig mange

Norwegian vurderer situasjonen fortløpende, men i likhet med Flyr, er det foreløpig ikke aktuelt å sette opp flere flyvninger ved en potensiell SAS-streik.

– Vår viktigste oppgave er å sikre at alle de som har booket reiser med oss, kommer seg frem til sin destinasjon, sier Hjørnholm.

HØY AKTIVITET: Mange hadde håpet at flytrafikken skulle slå alle rekorder i sommer. Men med en streik som truer kan det bli utfordrende. Foto: Gorm Kallestad / NTB

At situasjonen i sommer fort kan bli kaotisk, hersker det imidlertid liten tvil om.

– Nå er man i en veldig spesiell situasjon, og det påvirker fryktelig mange. Det kan fort bli en veldig uoversiktlig situasjon hvis man skal ha de tre pågående streikene samtidig, sier Elnæs.