Norske Samir (23) var hjemløs – så tok modellbyrået kontakt

Samir Ali kom til Norge som tiåring etter at moren ble forelsket i en norsk mann, og tok med seg begge sønnene til lille Skarnes utenfor Kongsvinger.

– Hun fortalte oss at vi skulle på ferie til Norge. Jeg skjønte ikke hvorfor vi måtte pakke alle tingene våre, det virket litt rart for en ferietur. Da vi kom frem var det is på bakken, jeg fikk sjokk da jeg skjønte at vi hadde flyttet for godt, sier han til God morgen Norge.

NORSK-BRITISK: Samir Ali ble født i England. Som tiåring flyttet han til Norge. Foto: Privat

Feltseng med 30 andre menn

Fotballen ble inngangsportalen til venner og det norske språket. Han trivdes godt og ble raskt integrert. Men etter russetiden ville han flytte tilbake til England.

– Jeg ville tilbake til vennene mine i England, og dessuten var Skarnes et lite sted. Jeg trengte å opplevde noe annet.

Han dro til London med den ett år eldre storebroren Mohammed, men uten penger og et sted å bo.

Uten tak over hodet endte de to brødrene opp på et senter for hjemløse. Der sov de i en kirkekjeller med over 30 andre menn, på en feltseng uten noe form for privatliv.

– Det var på mange måter tøft, samtidig møtte jeg mennesker fra hele verden og i forskjellige livssituasjoner. På kveldene før vi sovnet hadde vi gode samtaler. Vi hadde ingenting og dermed var vi ikke redd for å miste noe. Vi hadde alt å vinne, sier Samir, og fortsetter:

– Jeg har aldri vært så lykkelig som da jeg var hjemløs, for i den perioden kjente jeg på det som virkelig betyr noe; venner, familie og den man er som person.

TILBAKE: 23-åringen er glad for tiden han hadde på senteret for hjemløse. Foto: Skjermdump, Facebook

Modellkarrieren

Etter et halvt år som hjemløs tikket det inn en melding på Samirs instagram-konto.

Meldingen var fra den norske modellagenten Alexander Norheim i Team Models, et av Norges største modellbyrå.

– Jeg stolte ikke på at han mente alvor, så jeg svarte ikke først. Men etter hvert tenkte jeg at det var greit å svare. Det endte med et møte på Teams kontorer i Oslo.

Norheim mente alvor og satte også Samir i kontakt med et stort modellbyrå i London.

I starten av karrieren må de fleste modeller jobbe gratis for å bygge porteføljen sin, og Samir var intet unntak. Derfor ble han boende på senteret for hjemløse, mens han prøvde å stable en modellkarriere på beina.

Beina godt plantet på jorda

Etter mange lange dager på sett for diverse kunder landet han etter hvert jobber hos store motehus som Louis Vuitton og Loewe.

Etter hans aller første moteuke i London fattet motebibelen Vogue interessen for Samir og omtalte han i et intervju fra 2019 som et nytt fjes for et nytt tiår.

INTERNASJONAL MODELL: Samir Ali jobber i dag for store motehus som Louis Vuitton og Loewe. Foto: Gil-Gonzalez Alain/ABACA/ Stella Pictures

Etter å ha forlatt senteret for hjemløse og flyttet innom et herberge for unge mennesker, bor Samir nå i bydelen Brixton i London sammen med mor og lillesøsteren på ti år.

– Jeg følger min lillesøster til skolen hver dag, så går jeg tur med mamma. På kvelden ser vi film og slapper av.

Og imellom disse vanlige familieaktivitetene lever Samir som en av verdens største mannlige modeller.