Matoma slutter i The Voice: – Enormt trist å gå glipp av neste sesong

– Jeg har alltid vært en person som gir 100 prosent av meg selv på alt jeg forplikter meg til, inkludert The Voice. Nå som verden etter hvert har åpnet opp og jeg har startet å turnere igjen, så strekker dessverre ikke tiden til for meg til å kunne dedikere mine fulle 100 prosent til programmet eller deltagerne og laget mitt. Jeg blir derfor ikke å se på TV-skjermen til neste års sesong, forteller Matoma i en pressemelding.

TÅREFYLT: Det har blitt mang en tåre for The Voice-mentor Tom «Matoma» Stræte Lagergren. Foto: Robert Dreier Holand / TV 2

Matoma har sammen med Espen Lind (51), Ina Wroldsen (38) og Yosef Wolde-Mariam (44) dannet mentor-kvartetten i de to siste The Voice-sesongene. Det endte med seier for Team Matomas Erlend Gunstveit i 2021-sesongen og en andreplass for Matoma-elev Tara Bloch-Vere i den nylig avsluttede 2022-sesongen.

Ønsker han alt godt

TV 2s programredaktør, Kathrine Haldorsen, skulle gjerne hatt 31-åringen videre med i programmet, men har respekt for avgjørelsen hans.

– Matoma har vært en stor berikelse for The Voice i de to sesongene han har vært med oss. Han har gitt så enormt mye – både av seg selv som menneske og sin kunnskap som artist og musiker – til deltakerne, TV-seerne og alle involverte i The Voice-produksjonen, og med han på laget har programmet virkelig fått en ny «boost», sier hun i pressemeldingen, og fortsetter:

– Vi takker Matoma for den fantastiske jobben han har gjort, og hyller han for den han er. Vi skulle veldig gjerne sett han videre som mentor i The Voice, men har samtidig stor forståelse og respekt for at hans egen karriere krever hans fulle tid og oppmerksomhet fremover. Vi ønsker han alt godt videre.

Haldorsen opplyser videre om at Espen, Ina og Yosef fortsetter som mentorer i sesong åtte av programmet.

– Hvem som inntar den fjerde mentor-stolen når vi går løs på nye runder med «blind auditions» vil vi offentliggjøre på et senere tidspunkt, sier hun.

– Enormt trist

Matoma selv kommer til å savne tiden i The Voice.

– Jeg sitter her med et tungt hjerte fordi alle med-mentorene, produksjonen og deltakerne er blitt som en stor familie for meg, så det er enormt trist å gå glipp av neste sesong. Varmen og kjærligheten det norske folket har vist overfor meg og min musikk gjennom disse to sesongene har vært ekstremt rørende! Jeg ønsker også alle de nye deltakerne og mine fine med-mentorer og produksjonen masse lykke til og alt godt. Uansett hvor jeg befinner meg i verden så skal jeg heie dere frem gjennom TV-ruten, avslutter han.

TAR AVSKJED: Mentor Matoma forlater mentorstolen i The Voice. 31-åringen synes det er trist å tre av, og ønsker nye deltakere og kollegaene lykke til fremover. Foto: Robert Dreier Holand / TV 2

