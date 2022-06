Pensjonist-reality får stor internasjonal oppmerksomhet

Allerede før Norges sprekeste har rukket å vise første episode på TV-skjermen, har produksjonsselskaper fra hele verden vist interesse for å kjøpe det norske programkonseptet.

I Norges sprekeste, som har premiere 27. juni på TV 2, blir vi kjent med ti spreke nordmenn i 70-80-års alderen som skal kjempe om å bli Norges sprekeste.

Programleder Erik Solbakken (37) er skaperen bak konseptet, sammen med produsent Jørgen Høst. Sammen driver de produksjonsselskapet Montreux.

STOR INTERESSE: Erik Solbakken er både programleder og blant skaperne bak Norges sprekeste. Nå vil internasjonale selskaper kjøpe konseptet. Foto: Synne Moen/ TV 2

– Dette er en ekstra fjær i hatten for oss. Mange av programmene i Norge er opprinnelig fra et internasjonalt format, og da er det ekstra stas at vi som et lite produksjonsselskap lager noe som skaper så stor interesse internasjonalt, forteller Solbakken til TV 2.

Det var Kampanje som omtalte saken først.

Få en smakebit av Norges sprekeste i videoen øverst!

Pensjonister uten filter

I en reality-verden der unge, veltrente og solbrune kropper har blitt den store vinneren, kan man lure på hvor ideen om pensjonist-reality dukket opp.

Solbakken kan avsløre at inspirasjonen er tatt fra et program mange kjenner til fra tidligere i karrieren hans.

– Både jeg og Jørgen jobbet med programmet Karl Johan på NRK, og der endte vi opp med å stoppe en del pensjonister på gata. Eldre mennesker har ikke det samme filteret som de unge, og de har jo levd så lenge at de ikke trenger å gjøre seg til lenger, forteller programlederen og legger til:

– Det er veldig befriende å jobbe med pensjonister, så vi tenkte hvorfor ikke samle en gjeng og utfordre dem både fysisk og psykisk?

TUNGT: Det oser av konkurranseinstinkt når gjengen settes på prøve i tunge øvelser. Foto: Ingvild Mjøen Sausjord

Norges sprekeste skulle egentlig produseres for noen år siden, men måtte settes på pause på grunn av pandemien.

– Jeg tror at det er ekstra bra at dette programmet kommer nå, siden pensjonister har blitt så mye omtalt som «risikogruppe»-gjengen de siste årene. Nå får deltakerne våre vist hvor spreke man faktisk kan være i pensjonistalderen.

Internasjonal interesse

Solbakken kan fortelle at det er stort fokus på nordiske TV-formater internasjonalt, og at mange produksjonsselskaper får med seg hva som kommer av nyere programmer.

Responsen har vært overveldende etter at programkonseptet deres ble kjent for offentligheten.

– Det er alt fra de største produksjonsselskapene i verden til mindre selskaper som har vist interesse for programmet.

Men duoen i Montreux har ingen hastverk med å selge programmet, enda.

KREVENDE: Pensjonistene i Norges sprekeste må gjennom en rekke utfordrende konkurranser. Foto: Synne Moen/ TV 2

– Vi har lyst til å få vist frem programmet i Norge først. Og så er det viktig for oss at vi selger konseptet til noen som virkelig vil ha det.

– Vi håper jo at så mange som mulig får opp øynene for programmet. Nå er jo ikke jeg spesielt objektiv, men dette er en underholdende gjeng som man blir glad i. Og forhåpentligvis vil de inspirere seerne der ute til å få fart på treningen.

SPORTY: Deltakerne beviser at man kan se veltrent ut selv som pensjonist. Foto: Ingvild Mjøen Sausjord/ TV 2

Og for de som er redd for at det ikke er nok veltrente kropper i Norges sprekeste, kan programlederen lokke med dette:

– Det er flere av deltakerne som har imponerende fysikk, og jeg vil nesten påstå at noen av de kan utfordre de veltrente 22-åringene vi er vant med å se i reality.

Norges sprekeste har premiere mandag 27. juni klokken 20.00 på TV 2.