Shaman Durek: – Jeg har skrevet historie!

I anledning feiringen av prinsesse Ingrid Alexandras myndighetsdag og gallamiddag på slottet, ble den europeiske kongefamilien avbildet på slottet.

Dette ble første gang Märtha Louises nyforlovede, Durek Verrett, medvirket på et offisielt kongebilde.

Men bildet markerer også at det er første gang en farget person trer inn i den europeiske kongefamilien.

– Jeg har skrevet historie! Dette bildet vil for alltid bli stående i historien som omhandler de kongelige og verden, melder Durek selv på sin Instagram-profil, og legger til at slik som dette burde det ha vært fra starten av. I innlegget viser han til Bridgerton-historien.

Netflix-suksessen «Familien Bridgerton», som omhandler 1800-tallets London, har både hvite og svarte skuespillere i hovedrollene, og presenterer kongelige og aristokrater med et stort mangfold.

Durek er tydelig takknemlig for å være med på å skape historie med sitt inntog i den europeiske kongefamilien.

– Denne fantastiske familien er fylt med så mye kjærlighet og aksept. Jeg er takknemlig for å være en del av denne store europeiske familien som utvilsomt elsker hverandre. Det har jeg selv sett, sier han videre i innlegget.

Innlegget blir møtt av applaus og hjerter i kommentarfeltet fra nærmere 500 personer.

Innlegget er også delt av amerikanske People, og også prinsesse Märtha Louise har delt dette på sin Instagram-profil.

– Min venn Shaman Durek er nå den første svarte personen i den europeiske, kongelige familien. Som et resultat har han mottatt trusler og hat. Dette må stoppe. Jeg støtter deg, Shaman Durek, skriver Jeanclaudetribe til sine over 150.000 følgere på Instagram. Han legger til emneknagger som «Modernroyal» og «Blackhistory».

– Verden trenger dette mer enn noen gang, skriver en annen.

Har skapt rasisme-debatt

Reaksjonene har ikke latt vente på seg etter at nyforlovede Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise fortalte i en direktesending på Verrets Instagram-profil at de har blitt utsatt for rasistisk hets og drapstrusler.

Verrett sa i videoen at en stor grunn til at folk er i mot de to som et par, er at folk ikke vil ha en svart mann i kongefamilien.

En som reagerte på Verrets utsagn, var komiker Jonna Støme.

Han mener paret bruker rasismekampen for å få fokuset vekk fra den selverklærte sjamanens omdiskuterte virksomhet og kontroversielle utsagn.

– Jeg syns det er skikkelig dårlig gjort å skyve rasismesaken foran seg når han er en svindler som sier forferdelige ting. I dette tilfellet føler jeg at han bruker en fanesak, sier Støme til TV 2.

– Det er dette jeg snakker om

Durek har ikke kommentert saken overfor TV 2, men på Instagram har han delt et innlegg som viser hva han mener.

«Dette er det jeg snakker om», skriver han, og viser til en stygg melding han har fått på Instagram.

Vedkommende skriver til Durek at han ødelegger kongefamilien, og ber ham dra tilbake til Afrika.

God kveld Norge har forsøkt å komme i kontakt med Durek mandag formiddag, uten å lykkes.