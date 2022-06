– Jeg trente beruset i Real Madrid

Den tidligere brasilianske fotballprofilen Cicinho ble hentet til Real Madrid i januar 2006 fra brasilianske São Paulo. Men etter å ha spilt 26 kamper og scoret to mål ble han solgt til italienske Roma ett år senere.

Han spilte for Roma fra 2007 til 2012 før han ble utlånt til gamleklubben São Paulo.

I et intervju med EPTV-programmet Ressaca avslører Cicinho, som nå har lagt opp, at han hadde store problemer med alkohol i løpet av sin profesjonelle fotballkarriere. Da han var i Real Madrid kom han beruset på trening.

– Om du spør meg om jeg trente beruset da jeg var i Real Madrid, så ja. Jeg pleide å drikke kaffe for å svekke alkoholånden, og dunket meg i parfyme. Som profesjonell fotballspiller var det lett. Jeg trengte ikke penger for å få tak i alkohol, folk ga meg alt jeg ville ha på restauranter, forteller den tidligere høyrebacken, ifølge Football Italia.

Cicinho forteller videre at akolholproblemene fortsatte da han reiste videre til Roma. Da han pådro seg en alvorlig kneskade, ble problemene enda verre.

ROMA-PROFIL: Cicinho signerte en femårskontrakt med Roma 24. august 2007. Foto: ALBERTO PIZZOLI

– Jeg begynte å drikke rett etter treningene. Jeg trente med en fysioterapeut og gikk hjem klokken to om formiddagen, og sluttet ikke å drikke før klokken fire om morgenen. Hver gang jeg dukket opp beruset i Roma mistet legene troen på meg, sier han.

41-åringen, som fikk med seg 15 A-landslagskamper og ett mål for Brasil, innrømmer at han har hatt et problem med alkohol siden han var 13 år.

– Jeg prøvde alkohol da jeg var i 13-årsalderen for første gang, og etter det har jeg aldri sluttet. Jeg bodde på landsbygden og i helgene samlet folk for å gå på bar. Det fantes én pub, og jeg fikk de eldre til å kjøpe alkohol for meg. Jeg pleide å skjule både for mine foreldre og politiet at jeg drakk, konstaterer den tidligere landslagsspilleren.

Cicinho er nå fast bestemt på å endre livsstilen permanent, og ber både sin sønn og familien om tilgivelse.

– Alkohol trekker deg nærmere folk som liker den livsstilen, og folk som virkelig elsker deg, stenger man ute. Når de sier at det livet du lever ikke er bra for deg, så hører du ikke etter. Jeg har en 15 år gammel sønn, og jeg vil beklage på det sterkeste til ham. Han var bare to år, men jeg er sikker på at han husker, forteller han.

Cicinho avsluttet sin profesjonelle karriere i 2018. Høydepunktet med Roma var da han vant Coppa Italia Final-finalen med klubben i 2008 etter å ha slått Inter i finalen.

41-åringen spilte også for klubber som Villarreal, Sivasspor, Brasiliense, Sport Recife og Atlético Mineiro i sin profesjonelle fotballkarriere.