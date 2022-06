Alexander Kristoff enig med Uno-X om overgang

34-åringen er på utgående kontrakt hos sitt belgiske lag Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux og har de siste ukene hatt tilbud om treårskontrakter fra både sitt nåværende lag og Uno-X - noe også Sykkelmagasinet har omtalt.

Det er ikke lov å offentliggjøre overganger i sykkelsporten før 1. august, og avtalen er ikke signert, men TV 2 forstår at det nå er enighet mellom Kristoff og Uno-X.

Signeringen vil utvilsomt bli Uno-Xs største signering i deres seks år lange historie, og kontrakten vil etter alle solemerker bli Kristoffs siste i en lang og seiersrik karriere.

– Det er vilt

Verken Kristoff selv, hans nåværende arbeidsgiver eller sykkelsjef i Uno-X, Jens Haugland, vil kommentere saken mandag ettermiddag.

TV 2 vet at Kristoff ble tilbudt en tre år lang kontrakt også fra Intermarché, en kontrakt med høyere lønn enn han hever i år, men valget har altså falt på å sykle for Norges første og eneste profflag.

Overgangen betyr at Kristoff går fra WorldTouren, øverste nivå, og ned til nivå to, hvor lag som Uno-X er avhengig av invitasjoner til de aller største rittene.

– Det er vilt! Det er veldig spennende. Det er også litt overraskende, for jeg tenkte at Kristoff ville få gode nok tilbud til å holde seg på WorldTouren. Det er bra at han på tampen av karrieren kan komme inn som en kulturbygger og sportslig spydspiss som kan heve nivået. Han har et stort navn og har vunnet mange av de største rittene, så overgangen vil heve helhetsinntrykket av Uno-X som sykkellag. Nå kan de komme til ritt som Flandern rundt og Paris-Roubaix med en tydelig leder, og han vil også gjøre andre på laget bedre, sier TV 2s sykkelekspert, Mads Kaggestad.

Han påpeker at det er en forutsetning at Kristoff leverer toppresultater for at overgangen skal bli sett på som en «game changer» for Uno-X, og at han derfor kommer til laget med press på skuldrene sine.

– Hva gjør dette med Uno-Xs muligheter til å delta i Touren og de største rittene?

– Dette styrker sjansene deres. Det blir enda et argument for å ta med Uno-X, så de forhandlingene vil bli lettere. Tour-arrangøren vil også se at de hever ambisjonene og er i utvikling. Kombinasjonen Kristoff og Halland Johannessen vil bare hjelpe de til å bli invitert til de store rittene, sier Kaggestad.

– Dette kan være min siste kontrakt

Kristoff vil altså ikke kommentere saken mandag, men allerede tilbake i april var han klar på, overfor TV 2, at Uno-X kunne være et alternativ.

Nordmannen hadde også mer på hjertet da TV 2 tok kontakt fredag forrige uke.

– Ingenting er i boks, men jeg har tilbud fra Intermarché og Uno-X. Det er ikke klart hva jeg velger, men jeg tipper jeg har signert et sted før Tour de France. Det kan være at jeg blir, men vi er ikke kommet helt til enighet med Intermarché ennå, og samtidig vurderer jeg andre tilbud også.

– Hvor oppsiktsvekkende tenker du at det vil bli om du signerer for Uno-X?

– Det er vanskelig for meg å si. Det er et lite nivå ned i forhold til der jeg er nå, men samtidig er det imponerende å se hva de har fått til. De har vist seg veldig fint frem og gjør seg ikke bort i store ritt som Critérium du Dauphiné. Så det er helt klart et spennende alternativ, sa han fredag, og la til:

– Dette er uansett en viktig beslutning for meg. Jeg er på tampen av karrieren og dette kan fort være den siste kontrakten jeg signerer.