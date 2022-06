Bekreftet: Blir Willes assistent

Aftonbladet meldte forrige uke at det kun gjenstod formaliteter før Martin Boquist skulle skrive under som assistenttrener for de norske Håndballgutta. Det skulle være en kontrakt som strakk seg til 2026.

Nå bekrefter Norges Håndballforbund at Boquist blir påtroppende landslagssjef, Jonas Willes, assistent.

– Det er et scoop for norsk håndball å få en som har så bred erfaring og det er en fantastisk god signering. Han har bred internasjonal erfaring som spiller og trener der han, sammen med Glenn Solberg, har løftet svensk håndball, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Fra 1.oktober blir svenske Boquist assistenttrener i 100 prosent stilling. 45-åringen har skrevet under en fireårskontrakt med Norges Håndballforbund.

– Det skal bli fantastisk spennende å jobbe med et så bra lag og så mange gode spillere. Jonas har jeg først betraktet på avstand, før jeg har lært ham bedre å kjenne de siste årene. Han har gjort et meget imponerende arbeid med de lagene han har hatt. Jeg kjenner også Steinar (Ege, målvaktstrener) godt fra før, vi spilte på samme klubblag, og det skal bli fint å jobbe med ham igjen, sier Boquist.

– Jeg gleder meg stort til å bli en del av dette. Og så vil jeg jo vinne gull – slik jeg vet at alle i norsk håndball vil, fastslår Håndballguttas nye assistenttrener.

Boquist var assistenttreneren til Glenn Solberg da han ledet Sverige til EM-gull i vinter. I vår fikk han sparken, og i ettertid gikk han ut i mediene og hevdet at det var Solberg som ikke ville ha ham med videre.

Solberg ville ikke kommentere saken overfor NTB.

Boquist var en av Sveriges beste håndballspillere i perioden før og etter årtusenskiftet, og vant da to EM- og ett VM-gull med landslaget. Han ble også seriemester med sine klubber i både Sverige, Tyskland og Danmark. I perioden 2016-2022 var han assisterende landslagssjef for Sveriges herrelandslag.