Lars (58) og Filip (15) funnet omkommet etter flyulykken: – Fryktelig beskjed å få

Det er nå gjort funn av to omkomne personer, etter flyulykken i Rotterdam for to uker siden. Bistandsadvokat bekrefter at det er Lars (58) og sønnen Filip (15) som er funnet.

Nederlandsk politi har i løpet av helgen gjort funn av to omkomne personer etter flyulykken i Rotterdam.

– De to er ikke identifisert, men det kan være de savnede etter flyulykken 5. juni, opplyser politiet i Vest politidistrikt i en pressemelding mandag morgen.

Pårørende til de to savnede bergenserne er varslet.

Norsk politi bistår med identifisering av de omkomne.

Det var søndag 5. juni et småfly styrtet i et havneområde i den nederlandske byen Rotterdam.

Få dager etter bekreftet politiet at det var Lars Haukeland (58) og Filip Haukeland (15) som var savnet etter flyulykken.

Bistandsadvokat Advokat May Britt Løvik bekrefter til TV 2 at de to omkomne er Lars Haukeland og sønnen Filip.

– De omkomne er ikke formelt identifisert, men familien er trygge på at det er snakk om Lars og Filip, sier Løvik.

Hun forteller at det har vært mange tunge beskjeder å få etter flyulykken.

– Beskjeden om at de er er funnet er fryktelig å få. Men nå er de glade for at deres kjære er funnet, og at de kan få dem hjem, sier bistandsadvokaten.

Løvik sier at familien er takknemlig for den store innsatsen som er lagt ned, både fra nederlandsk- og norsk politi i søket etter de to.