Fjellstue slo alarm: – Aldri vært i nærheten av dette

En uke før åpning trodde Jonas Viberg at det var kjørt for at Haugseter Fjellstue kunne holde åpent i sommer. Redningen kom i grevens tid.

– Det smerter virkelig å måtte legge ut denne meldingen! Hvis det ikke skjer et «under» i løpet av det første døgnet, da må vi dessverre holde stengt i år.

Slik åpner innlegget Haugseter Fjellstue la ut på Facebook forrige torsdag. Hovedaksjonær Jonas Viberg var så å si sikker på at det ikke kom til å åpnes for gjester i år.

– Jeg tenkte det var 99 prosent sjanse for at vi måtte stenge, sier Viberg.

Én uke før åpning hadde de nemlig ikke funnet noen til å lage mat på fjellstua i sommer.

Viberg har vært på eiersiden de siste elleve årene, og aldri har han opplevd lignende situasjon som i år.

– Hvert eneste år har vi funnet folk. Vi har bare tre måneders drift og ikke jobb å tilby resten av året, så vi pleier å måtte lete litt etter folk, men vi har aldri vært i nærheten dette. Å jobbe så mye for å få det til har vi aldri måttet gjøre tidligere.

SLAPP MED SKREKKEN: Haugseter Fjellstue ved Jotunheimen måtte legge ut en dramatisk beskjed på Facebook i forrige uke. Foto: Privat

– Skjønner dem veldig godt

Viberg er ikke i tvil om hva som har skjedd.

– Problemet er at veldig mange i bransjen har funnet seg andre typer jobber under pandemien. Og de jobbene er like godt betalt, og i tillegg får de godene ved at de har fri når andre har fri. Og der skjønner jeg dem veldig godt.

Eieren av fjellstua mener pandemien har ødelagt mye av grunnlaget for bransjen.

– Det har den utvilsomt. Det er vanskelig nå, og jeg tror det må komme nye folk fra utlandet, for det er få som utdanner seg i Norge innen hotell- og kokkeyrket.

Viberg understreker at det er ekstra vanskelig for sesongbedrifter som kun har åpent noen få måneder i året, slik Haugseter Fjellstue har. Fjellstua holder åpent fra 24. juni og ut september.

Les også: Europa koker – dette har du krav på hvis ferien ryker

Sett av 243.000

Men så, i siste liten, eller grevens tid om du vil, kom løsningen. Og det takket være et enormt engasjement i sosiale medier.

– Det var helt vanvittig. Over 2000 har delt innlegget, og det er sett av over 243.000 personer. Det er veldig mye til å være lille Haugseter Fjellstue i alle fall. Vi er veldig glade for at folk har engasjert seg, det er tydelig at mange vil vi skal holde åpent.

I etterkant av den dramatiske meldingen på Facebook, tok rundt en håndfull kokker kontakt. Men kun to av dem hadde mulighet til å jobbe hele perioden på tre måneder.

– Vi ble enige ganske raskt, og jeg må si vi har hatt flaks. Han kommer i dag og vi åpner fredag.

Til tross for at det så mørkt ut for åpning en stund, tror Viberg at fjellstuas relativt lille meny, var til deres fordel.

– Vi har menyen klar, og den er ikke stor. Og det at vi ikke har en vanvittig stor meny er vel noe av det som kanskje redder oss. Vi har ikke mange retter, men det som blir servert skal være godt og det skal være nok mat.

Les også: Avkrefter feriemyte: – Det er bare tull

Fikk bekymrede telefoner

Totalt har Haugseter Fjellstue 70 sengeplasser fordelt på leiligheter og hytter. Stenging ville hatt store konsekvenser. Bare det å la bygget stå ubrukt koster rundt 500.000 kroner, ifølge Viberg.

– Det ville vært tragisk. Vi har en del bookinger, og første helgen er det omtrent fullt. Men vi holdt på å få avbookinger, fordi folk hadde fått med seg at vi slet med å finne bemanning. Så flere ringte og lurte på om de måtte finne seg et nytt sted, men heldigvis klarte vi å holde på de fleste. Vi er glad for at de ga oss de 24 timene ekstra.

Vibergs samboer Karoline Ellingsbø har vært daglig leder for fjellstua i to år. Hun skulle egentlig ikke jobbe der i år, men på grunn av mangel på folk skal hun bidra også denne sesongen.

– Bransjen sliter, og jeg kjenner jo flere som driver rundt om i Norge som har problemer med å få tak i folk. Vi trenger totalt åtte personer på en sesong, og nå har vi alle på plass.

– Fantastisk å være i jobb igjen

Kenneth Davidhaugen er mannen som reddet sommeren for Haugseter Fjellstue. Selv er han overlykkelig over muligheten han nå har fått.

– Jeg har gått arbeidsledig en stund, og jeg synes det er fantastisk å plutselig være i jobb igjen.

GLEDER SEG: Kenneth Davidhaugen. Foto: Privat

Davidhaugen har stort sett jobbet med regnskap hele livet, men med den enorme interessen for matlaging har tanken på kokkeyrket kommet mer og mer.

– Så da muligheten bød seg, var det bare å kaste seg inn i det. Og så er det jo den store drømmen å få pakke sakene og være inne i fjellet hele sommeren. Det er det minste problemet, for å si det sånn. Og så er det jo ingen sak å spare penger, for det er jo ikke noe å bruke penger på.

Tirsdag er han på plass ved fjellstua, men allerede mandag hadde han begynt så smått med planlegging og varebestilling.

Kraftig økning

Tall fra SSB viser at antallet ledige stillinger ved norske overnattings- og serveringsvirksomheter økte fra 4,8 prosent i fjerde kvartal i 2021 til 5,8 prosent første kvartal 2022. I antall ledige jobber tilsvarer dette henholdsvis 4100 og 7100 ledige jobber.

Antallet ledige stillinger i næringen har økt betraktelig siden pandemien brøt ut.

Til tross for et par tøffe år for serveringsbransjen, viser søkertallene til videregående skoler at antallet søkere til restaurant- og matfag har holdt seg så å si stabile. Dette gjelder også kokkefaget.

Tall fra Navs bedriftsundersøkelse for 2022 viser at det mangler 2150 kokker og 1400 servitører i Norge i dag. Samtidig rapporteres det om mangel på 450 slaktere/fiskehandlere og 1050 medarbeidere på gatekjøkken og kafeer. Tallene baserer seg på svarene til 10.828 virksomheter i bransjen.

– Må ikke miste dem på veien

Kim-Håvard Larsen driver restauranten Umami i Harstad og er president i Norske kokkers landsforening (NKL). Han sier at bransjen over flere år har opplevd mangel på både kokker og servitører, og at de etter pandemien opplevde at mange aldri kom tilbake til den jobben de hadde i bransjen.

– Vi har prøvd ulike tiltak for å rekruttere til bransjen og fagene. Det handler om å skape attraktive og gode arbeidsplasser med gode arbeidsforhold. Vi skal bort fra det at det å være kokk er en livsstil. Det er det ikke, det skal være en jobb som alle andre.

Minst like viktig som søkertallene til restaurant- og matfagene, er det å beholde elevene, mener Larsen.

– Søkertallene i seg selv er jo ganske irrelevant når vi vet at mange hopper av underveis. Vi må sørge for at de som søker seg inn går ut hele studieløpet og kommer i jobb, slik at vi ikke mister dem på veien.