Macrons mareritt

Stemningen skal ha vært laber i første etasje i Elysée-palasset søndag kveld. Der satt president Emmanuel Macron sammen med ektefellen Brigitte, en av hans nærmeste rådgivere. Bare noen få utvalgte nære medarbeidere og partifeller fikk være tilstede.

Valget ble en folkeavstemning om Macron, slik de politiske motstanderne ønsket. Frustrete velgere stemte mot trangere livreim, valgsystemet og en president som for dem framstår som arrogant og fjern.

Når valgresultatet analyseres i detalj vil mange av Macrons velgere være de som har en grei økonomi, en hytte på landet, formue eller god pensjon. Men det skal ikke unnslås at Macrons politiske allianse får aller flest seter i nasjonalforsamlingen. Det er vanlig rett etter et presidentvalg, men det er også vanlig at presidenten får et flertall å styre etter.

MARERITT: Hvis ikke Macron får til politisk samarbeid i parlamentet kan hans siste presidentperiode ende i handlingslammelse. Foto: AFP

Likner på Obama

Macron var ikke en gang i nærheten av å lukte på et flertall. Han mistet 100 representanter.

Macron feide inn i fransk politikk i 2017. Han gjennomførte en stille revolusjon. Tenk deg at etter et valg er Høyre og Arbeiderpartiet redusert til mini-partier. Fra gammel storhet til en nær-døden-opplevelse, ihvertfall for det franske sosialistpartiet. Opp stiger helt nye partier og politiske krefter, etter at Macron la det tradisjonelle politiske høyre-venstre-landskapet i grus.

Macron er lynende intelligent, har en frenetisk energi og fikk raskt kallenavnet «Europas Obama». De to deler ihvertfall en egenskap. De er ikke «kompromissets menn». De er suverene og de vet det.

Politikk handler mye om «wining and dining», ett utrykk for å skape allianser. Macron har aldri hatt behov for det. Han har kunnet kjøre gjennom sine reformer og politikk uten å måtte kompromisse. Unntaket er for «gatas parlament», som er sterkt i Frankrike. Etter måneder med branner og ødeleggelser helt inne på Champs-Elysée, måtte Macron gi tapt og endre forslaget om å øke drivstoff-avgiftene.

Nyvalg?

Enten må Macron inngå en politisk avtale om støtte i sin siste presidentperiode, ellers så må han søke støtte fra sak til sak. Det kan raskt bli en vanskelig måte å styre på.

For da er alternativet å samarbeide med en venstrepopulistisk allianse eller ytre høyre. Sannsynlig? Neppe i de mest kontroversielle sakene, som å øke pensjonsalderen fra 62 til 65 år. De to politiske fløyene er heller tilhenger av å sette ned pensjonsalderen til 60 år.

Det tradisjonelle høyrepartiet, Les Republicains, ligger nærmest Macron politisk. De gjorde seg naturlig nok kostbare på valgkvelden og sa at de ikke var interessert i noe formalisert samarbeid. Vi fortsetter i opposisjon var den konservative partilederens beskjed. Politikere ønsker som regel makt, men ikke for en hver pris. De konservative kan betale en høy pris for å inngå samarbeid med et maktregime de har gått til valg mot.

NYVALG?: Et alternativ for Macron er å skrive ut nyvalg om ett år, men velgerne er trøtte av valg. FOTO: Elysee.fr

Ut fra presidentens «entourage» siver anonyme kommentarer: Resultatet er et voldsomt slag, verre enn fryktet, vi innser at vi har skuffet mange franskmenn.

Macrons ferske og svært lite karismatiske statsminister, Elisabeth Borne ble sendt ut for å ta støyten etter valgresultatet. Hun har også vært den som har frontet valgkampen, mens Macron blant annet har tatt toget til Kiev og drevet storpolitikk. Statsminister Borne er den første som kommer til å stå for fall etter tapet av flertallet.

Macron har isolert seg i presidentpalasset og har ennå ikke kommentert valgresultatet. Hans mareritt er en fullstendig handlingslammet presidentperiode. Allerede nå sirkulerer opplysninger om at Macron-leiren tenker på å oppløse nasjonalforsamlingen om ett år, for å gjennomføre nyvalg. Velgerne er allerede trøtte av alle valgene i Frankrike. De aller fleste i to omganger og med to ekstra politiske nivåer enn i Norge. Valgdeltagelsen i helga var 46 prosent.

Macron kan få god tid til å konsentrere seg om utenriks- og forsvarspolitikken. Det er presidentens domene. Foreløpig opplyses det fra presidentpalasset at han forbereder seg til Sangen- og musikkens dag.