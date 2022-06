Slik var Märtha og Dureks private forlovelsesfest i Norge

Det har vært en hektisk helg for nyforlovede prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett. På torsdag og fredag deltok de på prinsesse Ingrid Alexandra sin myndighetsfeiring, og på lørdag arrangerte de sin egen forlovelsesfest.

Da feiret de nemlig kjærligheten sammen med familie og venner. Gjester som var til stede var blant annet Jan Thomas, Lilli Bendriss og Märthas manager Carina Scheele Carlsen.

GOD STEMNING: Durek Verrett har delt flere bilder fra forlovelsesfesten. Her sammen med Märtha og hennes eldste datter Maud Angelica. Foto: Faksimile/Instagram

I tillegg var også Märthas datter Maud Angelica på plass for å feire mamma og Dureks kjærlighet.

Både prinsessen selv, Durek, og andre inviterte har delt flere bilder og videoer fra begivenheten.

Det skal ha vært Märtha og Durek som inviterte sine nære og kjære til feiringen, og festen skal ha funnet sted hjemme hos Märtha.

Durek selv har delt video av at han leser dikt for anledningen, og ellers skal det har vært svært god stemning på denne solfylte sommerdagen.

Det ble også god stemning rundt bordet da Durek åpnet en gave, og det viste seg å være en ostehøvel.

Eventyrlig kveld

– Jan Thomas delte selv et innlegg på sin Instagram fra feiringen, med bildeteksten:

– Gratulerer mine venner. Takk for en eventyrlig kveld fylt av kjærlighet og magiske mennesker.

På bildet poserer han med det nyforlovede paret, og under bildet har han blant annet emneknaggene «loveislove» , «positiveenergy» og «magic». Durek har selv kommentert på bildet: «Love you with all my heart Janthomas».

Märthas manager, Carina Scheele Carlsen, melder i en sms til God kveld Norge at de ikke ønsker å kommentere helgens begivenhet.



Nylig forlovet

Det vakte stor oppmerksomhet da det ble offentliggjort at prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett hadde forlovet seg i starten av juni. Paret bekreftet forhold i 2019.

FEIRET KJÆRLIGHETEN: Lilli Bendriss var blant gjestene på Märtha og Dureks kjærlighetsfest. Foto: Faksimile/Instagram

I etterkant er det kommet lykkeønskninger og gratulasjoner fra alle kanter, deriblant fra parets gode venninne, Lilli Bendriss.

– Jeg har sett dem sammen og ser følelsene de har for hverandre. De har stått sammen uavhengig av all skitten som har blitt sagt om ham. Märtha kriger sterkt for den mannen hun vil ha, slår Bendriss fast overfor God kveld Norge, og legger til:

– Dette er en kjempefin kjærlighetshistorie som ser ut til å få en varig fremtid.

God kveld Norge har også forsøkt å få en kommentar fra gjester som Lilli og Jan Thomas, men de har foreløpig ikke svart på våre henvendelser.



Märthas turbouke

De siste par ukene har vært innholdsrike for prinsessen. Etter at forlovelsen ble offentlig kjent, har paret feiret kjærligheten i LA. Direkte fra LA dro Märtha hjem til kjendisløp på Bjerke travbane. Videre dro hun sammen med datteren Leah Isadora til Paris, og derfra hjem for å feire prinsesse Ingrid Alexandras 18-årsdag. Til denne feiringen kom også hennes forlovede, Durek.