Marine Le Pen tok ti-gangeren

De siste ukene har valgkampen til høyrepopulisten Marine Le Pen gått under radaren på de store mediene. Da stemmene ble talt opp etter parlamentsvalget i går var Le Pen en av to store vinnere. Partiet Rassemblement National, nasjonal samling på norsk, gikk fra 8 til 89 representanter.

– Folket har bestemt seg for å sende en mektig gruppe fra vårt parti til nasjonalforsamlingen, jublet Le Pen på valgvaken.

Det er et historisk godt resultat for partiet. Hun takket velgerne for at de fratok president Emmanuel Macron flertallet. Le Pen har gått til valg på å øke innholdet i folks lommebok, og stramme inn innvandringen.

De første fem årene hadde Macron støtte fra 360 representanter, nå får han bare støtte fra 245.

JUBEL: Venstresiden feiret i gatene utenfor valgvagen til langt på natt. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer JUBEL: Utenfor venstresidens valgvake feiret folk til langt på natt. Foto: Santiago Vergara. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer JUBEL: Venstresiden feiret til langt på natt utenfor valgvaken. Foto: Santiago Vergara S. Les mer

Ledet av Frankrikes «Hugo Chavez»

Stemningen utenfor og innenfor veggene på venstresidens valgvake steg kraftig i løpet av søndagskvelden,. Hundrevis av mennesker samlet seg i gaten på Montmartre i Paris for å få et glimt av Jean-Luc Melenchon (70).

En veteran i fransk politikk. Eks-marxist og med kallenavnet Frankrikes «Hugo Chavez», klistret på ham fra politiske motstandere. Han har ledet valgalliansen på venstresiden, som også ble en av kveldens vinnere. Melenchon klarte å samle sosialister, grønne og kommunister. Venstre-alliansen fikk 131 representanter.

NED TIL FOLKET: Venstresidens leder, Jean-Luc Melenchon gikk ut på gata og talte til alle de som ikke kom inn på valgvaken. FOTO: Santiago Vergara/TV2

– Vi har lykkes med vårt politiske mål, ropte Melenchon til sine entusiastiske tilhengere.

Målet var å frata den «arrogante» presidenten makten i nasjonalforsamlingen. Melenchon har selv lansert seg som statsminister, men valgresultatet var ikke godt nok til å påføre Macron «cohabitation», politisk samboerskap.

Statsråd ut og stuepike inn

Flere av Macrons profilerte statsråder og fremtredende politikere mistet plassen i nasjonalforsamlingen. En av dem var en tidligere idrettsminister som mistet plassen til en av venstresidens nye stjerner.

Stuepike Rachel Keke ble valgt med god margin og lovet på en improvisert pressekonferanse utenfor valgvaken sin å kjempe for hjemmehjelper, pleiemedhjelper, stuepiker og andre som tjener aller minst.

FØRSTE STUEPIKE: Rachel Keke vant over en tidligere statsråd i Macrons regjering og blir den første stuepiken i Nasjonalforsamlingen. FOTO: Facebook/Rachel Keke

Tydelig rørt takket hun for støtten.

– Jeg er en kvinne som kjemper. Jeg gir ikke opp. I dag er jeg valgt til representant.. rep-re-sen-tant, jeg har vanskelig for å si det ordet.

Hun lover fortsatt å danse inn i Nasjonalforsamlingen til musikk fra mobilen sin.