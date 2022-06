Fotballryktene: – Stortalent advares mot Manchester United

Louis van Gaal kan ha stikket kjepper i hjulene for gamleklubbens overgangsplaner, mens flere Manchester City-stjerner er ønsket i London. Her er mandagens fotballrykter!

Tidligere Manchester United-manager, og nåværende Nederland-trener, Louis van Gaal har bedt forsvarstalentet Jurrien Timber om å bli værende i Ajax, fremfor å dra til Old Trafford. Det sier den nederlandske journalisten Marcel van der Kraan til Sky Sports. Årsaken er at van Gaal sier Timber må spille mest mulig for å bli tatt ut til VM i Qatar i vinter.

Enda spiller som kan være på vei bort fra Ajax er Sebastien Haller. 90min skriver at Borussia Dortmund ønsker å erstatte Erling Braut Haaland med den ivorianske kraftpluggen. Ajax skal ønske seg 400 millioner kroner for 27-åringen.

Raheem Sterling kan blir Chelseas nye angriper. Fabrizio Romano skriver at et bud på rundt 250 millioner kroner har blitt avslått av Manchester City, men at London-klubben vil gjøre nye fremstøt på 27-åringen.

I tillegg skal Chelsea vurdere Sterlings lagkamerat, Nathan Aké, ifølge The Telegraph.

Flere Manchester City-spillere kan være på vei til London. Ifølge The Mirror, ønsker Tottenham å kuppe Gabriel Jesus mulige overgang til Arsenal.

Ifølge Daily Mail, er både Manchester United og Arsenal interessert i Roma-spiss Tammy Abraham.

Manchester United-midtstopper Eric Bailly skal ha blitt tilbudt til Newcastle, skriver The Mirror.