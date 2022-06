Arrestert for anklager om seksuelle overgrep

Den Oscar-vinnende filmregissøren Paul Haggis ble søndag arrestert i Italia for anklager om seksuelle overgrep mot en kvinne.

Det melder flere italienske medier, som siterer lokale påtalemyndigheter.

Ifølge The Guardian er Haggis (69) i Italia i forbindelse med en film festival som skal begynne på tirsdag i byen Ostuni.

Haggis advokat, Priya Chaudhry, har uttalt at han er fullstendig uskyldig.

– Italiensk lov sier at jeg ikke kan diskutere bevisene. Med det sagt er jeg overbevist om at alle anklagene mot Haggis vil bli avvist. Han er uskyldig og er villig til å samarbeide med myndighetene, sa Chaudhry.

To dager med overgrep

Ifølge lokal politi er kvinnen som har anklagd Haggis for overgrep ikke italiensk. Det melder New York Times.

Ifølge uttalelsen varte overgrepene i to dager.

Etter overgrepene skal Haggis ha skjørt kvinnen til den lokale flyplassen og forlatt henne der.

Fordi kvinnen så forvirret ut, skal flyplasspersonalet tatt hånd om henne.

Tidligere anklager

Dette er ikke første gang Haggis har blitt anklaget for seksuelle overgrep.

Også i 2017 ble han saksøkt for seksuelle overgrep mot publisist Haleigh Breest. Han anklaget han for voldtekt etter en premiere i 2013.

Haggis mente at møte med Breest var med samtykke.

Søksmålet er fortsatt pågående etter at det har blitt utsatt på grunn av koronapandemien.

Ifølge nyhetsbyrået The Associated Press har tre andre kvinner anklaget han for overgrep mens rettsaken har vært pågående.