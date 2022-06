Dønnum om gjenforeningen med Deila: – Får ikke noe gratis

– Han har passion og det er noe klubben trenger. Han kommer inn i jobben med store ambisjoner og er et frisk pust, sier 24-åringen til TV 2 etter 2-2-kampen for Vålerenga mot AaFK.

Han er på utlån til osloklubben fra det belgiske storlaget - som slet stort sist sesong og endte på 14. plass på tabellen.

– I fotball får man ikke noe gratis. Jeg må legge ned en innsats og gjøre inntrykk for å få spille. Det gjelder også under Ronny, selv om jeg har hatt ham før, sier Eidsvoll-gutten.

GJENFORENES: Aron Dønnum og Ronny Deila var sammen i Vålerenga. Nå gjenforenes de i Standard Liegé Foto: Lise Åserud

Etter planen skal han tilbake til Belgia 15. juli, klar til oppkjøringen til en ny sesong.

– Selvsagt er det positivt at det er en nordmann og en jeg kjenner fra før som har tatt over, så det blir spennende å komme tilbake og få ham i en ny klubb.

Benket mot Aalesund

Dønnum spilte 25 kamper for Standard Liegé sist sesong - og står med to scoringer. Det er like mange mål som han står bokført med for Vålerenga.

– Han er en god gutt. Jeg hadde ham som ung spiller, da han var 17-18 år, og fikk sitt gjennombrudd i norsk fotball. Han fikk en tøff start her, og er nå tilbake i Vålerenga. Men jeg har lest i media han vil kjempe seg tilbake. Det er viktig at han presterer, for dette er et steg opp i hans karriere. Han må komme tilbake når han er klar til å prestere, spille og hjelpe laget til å oppnå noe, varslet Deila om Dønnum på pressekonferansen da han ble presentert som Standard Liège-trener.

Pilen har imidlertid pekt feil vei for Dønnum. I den første kampen for Vålerenga etter sommerpausen, mot AaFK, startet han på benken.

– Aaron har spilt fotball nesten to år i strekk, uten å ha hatt ferie. Han er sliten. Vi ser det på ham mentalt, først og fremst, men det går også utover det fysiske. Jeg er imidlertid sikker på at han vil komme tilbake på et høyt nivå, sier Dag Eilev Fagermo om årsaken til at han ikke startet med Dønnum.

– Og det sier du etter at dere nettopp har hatt ferie?

– Men dette er mentalt. Og det var ikke lang ferie vi hadde. Vi har tatt lite poeng, så vi begynte å trene relativt tidlig.

– Kanskje jeg spiller med hele klokken

Snudde kampen

Dønnum kom på banen etter hvilen. Vålerenga lå under 0-2 til det gjensto åtte minutter. To sene scoringer førte til at de tok med seg ett poeng hjem til hovedstaden.

– Det var deilig å hente det opp. Det er den første følelsen. Men når det synker inn så er opplevelsen at man burde klart å få med seg alle tre poengene. Forskjellen i dag i forhold til tidligere i år, er at vi ikke gir oss. Det skal vi ta med oss.

– Hvorfor begynte du på benken?

– Det er en avgjørelse som Fagermo tar. Det har vært mye uten stopp i snart to år nå. Sist jeg hadde mer enn fem dager ferie, var i desember 2020. Jeg valgte likevel å dra hit fordi jeg elsker fotball og elsker Vålerenga. Jeg trosset dermed kroppen og hodet litt. Nå som jeg har følt at det har buttet litt og jeg er sliten, så er det bedre å bruke noen som kan gi enda litt mer enn jeg føler at jeg kunne. Men det var greit å komme inn i pausa og bidra de siste 45 minuttene.