Mol/Sørum tok historisk VM-gull: – Får gåsehud

Mol/Sørum - Renato/Vitor Felipe 2-0 (21-15, 21-16)

Sandvolleyballduoen Anders Mol (24) og Christian Sørum (26) ble historiske da de vant mot Renato/Vitor Felipe fra Brasil søndag kveld og tok dermed sitt og Norges første VM-gull i sandvolleyball. Den norske duoen vant 2-0 i sett.

Aldri før har Norge vunnet et VM-gull.

– Det er helt fantastisk. Jeg har aldri vunnet NM før, så jeg må vinne det før jeg har vunnet alt, sier Christian Sørum med et smil under seiersintervjuet.

– Men dette er drømmen. Å få gjøre det foran så mange folk, familie og venner, sier Christian Sørum i seiersintervjuet.

Sørum fortalte at han får gåsehud av å tenke på at de nå sikret VM-gullet, 13 år etter at de selv så VM som tilskuere i 2009.

– Nå er vi verdensmestere.

Mol/Sørum er regjerende olympiske mestere, men deres beste resultat i VM før årets mesterskap er bronsemedalje fra 2019. De har også vunnet EM fire ganger tidligere.

GLEDESRUS: Andreas Mol og Christian Sørum kunne klemme og juble da VM-gullet ble sikret. Foto: Andrew Medichini

– Enestående

– Det er en drøm å vinne titler. Jeg håper alle ser hvor gøy vi har det, og at dette får så mange som mulig til å ville spille beachvolleyball. Det er også drømmen, at sporten gror, sier Anders Mol etter triumfen.

Viasats kommentator Vegard Høidalen hadde stor tro på gull under hele finalen.

– Det er dette gullet de har lengtet etter. De tar det, og de tar det på suverent vis, sa Høidalen da gullet ble sikret.

– De har vært helt totalt overlegne i dette mesterskapet. I finalen er de helt enestående.

STORSPILTE: Anders Mol og Christian Sørum vartet opp med godt spill i VM-finalen mot den brasilianske duoen Renato/Vitor Felipe. Foto: Andrew Medichini / AP Photo / NTB

Monsterblokk og godt forsvar

Mol/Sørum startet første sett bra mot det brasilianske laget, og på det sjette poenget vartet Mol opp med monsterblokk.

– Nå er Mol umulig å komme forbi! Sa Viasats kommentator Jørn Sundby.

Men også den brasilianske duoen viste styrke. Vitor Felipe var aggressiv fra start og viste flere gode slag som ga viktige poeng, men Sørums gode forsvarsspill gjorde at Norge vant første sett 21-15.

I andre sett skaffet Norge seg tidlig et godt utgangspunkt.

– De fortsetter bare å male på de norske gutta, sa Viasats kommentator Vegard Høidalen da Norge ledet 5-2.

Men Renato/Vitor Felipe viste hvorfor de fortjente en finaleplass. Vitor Felipes server sikret flere viktige poeng for Brasil.

– De spiller godt, men Anders og Christian er i en klasse for seg. Det er ingen som er i nærheten, kommenterte Sundby.

For Norge og Mol/Sørum ble for sterke. Den norske duoen vant det andre settet 21-16.

Mol/Sørum skrev historie allerede da de sikret finaleplass etter semifinalen mot en annen brasiliansk duo, Andre/George, lørdag kveld. Nå er altså sandvolleyballherrene verdensmestere.