Flyplassen i Brussel kansellerer alle flyvninger mandag

På sine nettsider skriver flyplassen i Brussel at ventetidene ved flyplassen var ventet å være over 8 timer mandag. Folk ble derfor oppfordret til å booke om flyene sine.

Søndag kveld melder de at de har valgt å kansellere alle avganger.

Nathalie Pierard, talsperson for flyplassen, sier til De Standaard at de ikke kan garrantere for sikkerheten til passasjerene, og at de derfor måtte kansellere avgangene.

Årsaken er en streik som blant annet rammer de som jobber med sikkerhetskontrollene ved flyplassen.

Streiken er en del av en nasjonal streik, og skal være avgrenset til mandag. Flyplassen advarer også om at det kan bli svært lange køer tirsdag, som følge av alle de kansellerte flyene mandag.